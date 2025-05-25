Атака на Київщину: 4 загиблих, 16 поранених

У ніч на 25 травня російські окупанти завдали масованого удару по Києву та населених пунктах Київської області. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули щонайменше чотири людини, ще 16 людей зазнали поранень, серед яких — троє дітей.

🔥 У столиці пожежа сталася в Голосіївському районі — загорівся п’ятиповерховий гуртожиток. Причиною стало пошкодження газової труби на рівні другого поверху. Площа займання сягнула 5 кв. м, її швидко ліквідували. Попередньо постраждали чотири людини, проте вони відмовилися від госпіталізації.

🏚️ В інших районах Києва:

У Дніпровському — ворожий удар пошкодив приватний двоповерховий будинок, постраждала жінка.

— ворожий удар пошкодив приватний двоповерховий будинок, постраждала жінка. У Шевченківському — ураження зазнала багатоповерхівка. Троє людей звернулись до медиків.

💢 Загалом, у Києві зафіксовано 9 травмованих.

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🚨 На Київщині найбільше постраждали шість районів:

У селі Долина (Обухівський район) : загинули дві людини , сталися пожежі у тимчасових спорудах.

: загинули , сталися пожежі у тимчасових спорудах. У Мархалівці (Фастівський район) : одна людина загинула, вісім поранених , серед них — дитина. Зруйновано три будинки, у двох сталися пожежі.

: одна людина загинула, , серед них — дитина. Зруйновано три будинки, у двох сталися пожежі. У Макарові (Бучанський район) : один загиблий, один поранений. Зафіксовані руйнування та займання .

: один загиблий, один поранений. Зафіксовані . У Чмирівці (Білоцерківський район) : поранено п’ятьох, серед них — двоє дітей . Пошкоджено два будинки, також на місці обстрілу сталися пожежі.

: поранено п’ятьох, серед них — . Пошкоджено два будинки, також на місці обстрілу сталися пожежі. У Білій Церкві уламками БпЛА травмовано чоловіка, пошкоджено цех каркасного типу .

уламками БпЛА травмовано чоловіка, пошкоджено . У Броварському районі горіли склади, пожежі були ліквідовані.

📢 «ДСНС продовжує працювати на місцях попри загрозу повторних ударів», — підкреслили в службі.

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☝️ Нагадаємо, напередодні внаслідок ударів у Чернігівській області також зафіксовано кілька влучань БпЛА та ракет у різних районах.

👉 Також стало відомо, що в ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу.