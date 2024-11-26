Вівторок, 26 Листопада, 2024
-1.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

ПриватБанк не повернуть попереднім власникам: суд поставив крапку

Денис Молотов
Денис Молотов
ПриватБанк не повернуть попереднім власникам: суд поставив крапку

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення, яким підтвердив, що державний «ПриватБанк» не може бути повернений його попереднім власникам. Також суд визнав правомірність закриття провадження за позовом колишнього акціонера Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Інформацію оприлюднила пресслужба банку.

📢 «Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років», – йдеться у заяві банку.

У своєму позові Ігор Коломойський, який до націоналізації володів 41,6572% акцій банку, та компанія Triantal (зареєстрована на Кіпрі), що мала 16,8176% і пов’язана з ексвласниками, намагалися оскаржити договір, за яким акції «ПриватБанку» перейшли у власність держави.

Коментарі від керівництва банку

Член правління «ПриватБанку» з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава наголосила:

📢 «ПриватБанк вітає таке справедливе рішення суду. Це приклад того, що в нашій країні панує верховенство права, а незалежні судді працюють в рамках чинного законодавства та демократичних цінностей. Справа Коломойського та компанії Triantal мала значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам».

Юридичне підґрунтя

📅 Раніше, 10 вересня 2024 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про закриття провадження у справі на основі положень Закону №590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

📅 15 листопада 2023 року апеляційний суд також визнав націоналізацію «ПриватБанку» правомірною. Цей крок став вирішальним у процесі захисту банку від повернення під контроль попередніх власників. Зокрема, фінустанова вже не повернеться до бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які володіли установою до 2016 року.

📅 9 жовтня наглядова рада ПриватБанку повідомила про призначення шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку. Він замінив австрійця Герхарда Бьоша, ставши переможцем міжнародного конкурсу, у якому брали участь як іноземці, так і українці.

Попередня стаття
Литва виділяє кошти на українську далекобійну зброю: погоджено перший транш
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Зниження температури і підвищена вологість: нардеп про висновки комісії щодо нештатного спрацювання 120-мм мін

ПОДІЇ

Ворожа атака по інфраструктурі Тернополя: знищено енергооб’єкт

ВІЙНА

На Дніпропетровщині атаковано енергетиків під час ремонтних робіт

ВІЙНА

П’ять європейських міністрів оборони закликали продовжувати підтримку Україну з наближенням приходу Трампа до влади

ПОДІЇ

НАТО закликало надати Україні ракети середньої дальності

ВАЖЛИВО

Міни, які не спрацьовують: у Міноборони та ДБР розслідують справу, браковану партію боєприпасів вилучили

ПОДІЇ

191 бойове зіткнення за добу: найбільше – на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Фейк: Мустафу Найєма заарештували за незаконний перетин кордону в Афганістані

СТОПФЕЙК

Троє чоловіків намагались втекти з України через крижану Тису

СУСПІЛЬСТВО

Працівники ТЦК вимагали гроші на блокпостах в Одеській області

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ