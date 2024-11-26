ПриватБанк не повернуть попереднім власникам: суд поставив крапку

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення, яким підтвердив, що державний «ПриватБанк» не може бути повернений його попереднім власникам. Також суд визнав правомірність закриття провадження за позовом колишнього акціонера Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. Інформацію оприлюднила пресслужба банку.

📢 «Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років», – йдеться у заяві банку.

У своєму позові Ігор Коломойський, який до націоналізації володів 41,6572% акцій банку, та компанія Triantal (зареєстрована на Кіпрі), що мала 16,8176% і пов’язана з ексвласниками, намагалися оскаржити договір, за яким акції «ПриватБанку» перейшли у власність держави.

Коментарі від керівництва банку

Член правління «ПриватБанку» з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава наголосила:

📢 «ПриватБанк вітає таке справедливе рішення суду. Це приклад того, що в нашій країні панує верховенство права, а незалежні судді працюють в рамках чинного законодавства та демократичних цінностей. Справа Коломойського та компанії Triantal мала значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам».

Юридичне підґрунтя

📅 Раніше, 10 вересня 2024 року, Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції про закриття провадження у справі на основі положень Закону №590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

📅 15 листопада 2023 року апеляційний суд також визнав націоналізацію «ПриватБанку» правомірною. Цей крок став вирішальним у процесі захисту банку від повернення під контроль попередніх власників. Зокрема, фінустанова вже не повернеться до бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які володіли установою до 2016 року.

📅 9 жовтня наглядова рада ПриватБанку повідомила про призначення шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку. Він замінив австрійця Герхарда Бьоша, ставши переможцем міжнародного конкурсу, у якому брали участь як іноземці, так і українці.