Виявлено незаконні бойові виплати на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині викрили схему незаконного нарахування «бойових» виплат 164 військовослужбовцям, які фактично не виконували завдань на передовій. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у вівторок, 7 квітня.

Слідство встановило, що керівництво однієї з військових частин організувало незаконне та безпідставне нарахування додаткової грошової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань для особового складу.

📢 «У березні 2025 року командир та його перший заступник через недбале ставлення до виконання службових обов’язків здійснили виплати 164 військовослужбовцям за період з грудня 2024 року по лютий 2025 року додаткової грошової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань з утримання взводних опорних пунктів, хоча в дійсності такі завдання не виконувалися», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Насправді військовослужбовці перебували на штабних посадах і жодних бойових завдань не виконували. Загалом безпідставно з державного бюджету виплатили майже 12 мільйонів гривень. Загалом такі виплати оформили для 164 військовослужбовців нібито за виконання завдань з утримання взводних опорних пунктів

Зазначається, що неправомірно нараховані кошти вже відшкодували державі.

Колишньому командиру та начальнику штабу оголосили підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Це не перший випадок, коли цілі підрозділи за документами перебували на передовій, хоча фактично військові перебували в тилу, віддаючи свої зарплати керівництву.

Раніше також повідомлялося про виявлення майже 2000 військовослужбовців, визнаних непридатними до служби, в одній з частин — щодо цього триває перевірка.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника Чернівецького військового госпіталю та повідомили йому про підозру у сприянні уникненню військовослужбовців від служби.