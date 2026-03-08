Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через війну з Іраном — ЗМІ

Видобуток нафти в Іраку скоротився приблизно на 60% через війну з Іраном, яка значно ускладнила доступ танкерів та фактично заблокувала експорт через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, нині Ірак видобуває близько 1,7–1,8 млн барелів на добу. До початку конфлікту цей показник становив приблизно 4,3 млн барелів на добу.

Таке різке падіння пояснюється серйозними логістичними проблемами у Перській затоці, де бойові дії суттєво обмежили кількість танкерів, здатних перевозити нафту.

Через дефіцит суден для транспортування нафтовидобувні компанії змушені зменшувати виробництво, оскільки сховища швидко заповнюються.

Таким чином Ірак став першим великим виробником нафти у Перській затоці, який скоротив видобуток через новий масштабний конфлікт у регіоні.

Згодом Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт також почали зменшувати обсяги видобутку, оскільки перебої з експортом поширюються на весь регіон.

Конфлікт фактично паралізував судноплавство через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів транспортування енергоресурсів у світі.

Через цю водну артерію проходить близько 20% світового експорту нафти, тому будь-які тривалі перебої становлять серйозну загрозу для глобальних енергетичних поставок.

Через обмежений доступ танкерів і нестачу альтернативних маршрутів країни Перської затоки змушені накопичувати нафту у сховищах, однак їхні потужності швидко вичерпуються.

👉 Нагадаємо, раніше Іран заявив про встановлення контролю над Ормузькою протокою та повідомив про ураження десяти нафтових танкерів.