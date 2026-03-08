ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через війну з Іраном — ЗМІ

Денис Молотов
Видобуток нафти в Іраку впав на 60% через війну з Іраном — ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел: нафтове родовище Румайла на півдні Іраку (EPA).

Видобуток нафти в Іраку скоротився приблизно на 60% через війну з Іраном, яка значно ускладнила доступ танкерів та фактично заблокувала експорт через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, нині Ірак видобуває близько 1,7–1,8 млн барелів на добу. До початку конфлікту цей показник становив приблизно 4,3 млн барелів на добу.

Таке різке падіння пояснюється серйозними логістичними проблемами у Перській затоці, де бойові дії суттєво обмежили кількість танкерів, здатних перевозити нафту.

Через дефіцит суден для транспортування нафтовидобувні компанії змушені зменшувати виробництво, оскільки сховища швидко заповнюються.

Таким чином Ірак став першим великим виробником нафти у Перській затоці, який скоротив видобуток через новий масштабний конфлікт у регіоні.

Згодом Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт також почали зменшувати обсяги видобутку, оскільки перебої з експортом поширюються на весь регіон.

Конфлікт фактично паралізував судноплавство через Ормузьку протоку — один із найважливіших маршрутів транспортування енергоресурсів у світі.

Через цю водну артерію проходить близько 20% світового експорту нафти, тому будь-які тривалі перебої становлять серйозну загрозу для глобальних енергетичних поставок.

Через обмежений доступ танкерів і нестачу альтернативних маршрутів країни Перської затоки змушені накопичувати нафту у сховищах, однак їхні потужності швидко вичерпуються.

👉 Нагадаємо, раніше Іран заявив про встановлення контролю над Ормузькою протокою та повідомив про ураження десяти нафтових танкерів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день – що відомо по країнах на ранок

ПОДІЇ

Переговори Україна-США-рф мали відбутись в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Новий прем’єр Нідерландів уперше відвідав Україну

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень, ворог втратив 950 людей – Генштаб

ВІЙНА

На Луганщині відзначили жінок, які служать у поліції та силових структурах

ЛУГАНЩИНА

Іран випустив три хвилі ракет по Ізраїлю: сирени лунали в Єрусалимі та Тель-Авіві

ПОДІЇ

Кривий Ріг знову під ударом: рф атакувала місто дронами

ВІЙНА

Фейк: Через новий закон про евакуацію дітей по всій Україні будуть «силою відбирати та вивозити, куди влада забажає»

СТОПФЕЙК

На фронті відбулося 135 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,5 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Країни Близького Сходу просять у ЄС системи ППО

ВАЖЛИВО

Безпілотник рф атакував потяг у Миколаєві

ВІЙНА

США потопили найбільший іранський носій дронів

ПОДІЇ

Антимонопольний комітет перевіряє підвищення цін на АЗС

ЕКОНОМІКА

США попросили Україну допомогти у захисті від іранських «шахедів»

ВАЖЛИВО

ЗСУ уразили «Панцир-С1», десантний катер і пункти управління БпЛА ворога

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип