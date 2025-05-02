Вибухи в Криму: повідомляють про атаки на аеродроми та ППО

У ніч проти п’ятниці, 2 травня, вибухи в Криму зафіксували одразу в кількох регіонах, які тимчасово контролює армія рф. Зокрема, повідомлення про гучні звуки надходили з Севастополя, Сімферополя, Євпаторії, Гвардійського, а також Сакського й Джанкойського районів, передають Telegram-канали «Кримський вітер» та партизанський рух АТЕШ.

За словами очевидців, приблизно опівночі за Києвом у районі Кримського ринку у Феодосії пролунав потужний вибух. Майже одночасно повідомлялось про запуск щонайменше 15 дронів з мису Чауда. Після цього гучні звуки пролунали у північній частині Севастополя, а також у районі сімферопольського летовища.

📢 «Підписник повідомляє про, ймовірно, приліт по аеродрому “Саки” в Новофедорівці», — ідеться в повідомленні каналу «Кримський вітер».

За даними місцевих мешканців, у Севастополі могли зазнати удару військові аеродроми Бельбек і Кача, а у Гвардійському — летовище та розташована поблизу військова частина. Крім того, повідомляється про пожежу поблизу села Красне, де також розміщується ворожий аеродром.

📌 У Севастополі, за інформацією партизанів АТЕШ, над містом у північно-західному напрямку пролітали російські гелікоптери. Ймовірно, їх залучили для реагування на атаку українських безекіпажних катерів (БЕК), відомих як морські водні дрони.

Так званий «губернатор» Севастополя михайло развожаєв заявив, що російська протиповітряна оборона «відбиває спробу атаки БпЛА».

📢 «Гучні звуки, які було чути у місті – це наші військові відбивають спробу атаки безпілотників. За попередньою інформацією вже знищено 7 БпЛА у повітрі над морем на великому віддаленні від берега», — зазначив він.

Пізніше «Кримський вітер» додав, що вибухи було чутно у селах Углове, Андріївка, Віліно, Піщане — неподалік від аеродрому Кача. Саме в цьому районі активно працювали засоби російської ППО.

☝️ Крім того, раніше повідомлялось про серйозне пошкодження радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» біля окупованого міста Саки.