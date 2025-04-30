У Криму дрони пошкодили РЛС С-400 біля Сак – соцмережі

У тимчасово окупованому Криму, неподалік від міста Саки, зазнала серйозних ушкоджень радіолокаційна станція 96Л6Е, яка є частиною російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Про це 30 квітня повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

📢 «Дрони ще у п’ятницю, 25 квітня, сильно пошкодили або й повністю вивели з ладу РЛС 96Л6Е», — зазначають автори каналу. За їхніми даними, антена станції серйозно ушкоджена. Її можна відновити лише в умовах спеціалізованого підприємства.

☝️ Вони також нагадали, що ще наприкінці березня спостерігалося перекидання подібної радіолокаційної станції в напрямку Сак, а на початку того ж місяця інша така РЛС 96Л6Е згоріла просто на узбіччі дороги у цьому ж районі.

📢 «Цікаво, що наприкінці березня Наші очі помітили перекидання РЛС 96Л6Е в напрямку міста Саки. А на початку березня в Саках просто на дорозі згоріла така ж РЛС 96Л6Е», – йдеться в повідомленні.

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📡 РЛС 96Л6Е — це важлива частина ЗРК С-400 «Тріумф», розробленого росією для боротьби з повітряними загрозами. Вона здатна виявляти і супроводжувати різноманітні цілі: літаки, крилаті та балістичні ракети, а також інші об’єкти. Дальність виявлення сягає 600 км, що дозволяє вчасно реагувати на потенційні атаки.

Завдяки своїм технічним характеристикам комплекс С-400 позиціюється росіянами, як один із найефективніших засобів ППО у світі. Він активно використовується російськими силами у військових операціях.

Знищення або виведення з ладу подібної РЛС значно послаблює здатність противника виявляти повітряні загрози на окупованих територіях.