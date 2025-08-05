Вибухи в Адлері: українські сили вразили стратегічну інфраструктуру рф

У понеділок, 4 серпня, українські сили безпілотних систем повідомили про чергову результативну атаку по стратегічній інфраструктурі на росії. Цього разу об’єктом удару стала нафтобаза «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», розташована в Адлері, що входить до складу Краснодарського краю.

Удар по об’єкту здійснив 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). За словами представників підрозділу, метою операції були стратегічні логістичні та енергетичні вузли противника. Нафтобаза в Адлері, як зазначається, вже не вперше потрапляє в зону ураження – її назвали «типовою ціллю».

Жителі прилеглих до нафтобази районів повідомили, що чули щонайменше 20 вибухів, а також бачили, як активно працювали російські системи протиповітряної оборони. Після атаки на території об’єкта спалахнула сильна пожежа, гасіння якої тривало годинами.

Зупинка роботи аеропорту в Сочі

Унаслідок обстрілу, окрім вогню на промисловому майданчику, було зупинено роботу аеропорту в Сочі. У повідомленні йдеться, що через потенційну загрозу польоти були призупинені, однак офіційних коментарів від російської влади поки не надходило.

Сили безпілотних систем підкреслили, що їхні оператори не лише ефективно нищать техніку та живу силу агресора на лінії фронту, а й успішно виконують удари по стратегічних об’єктах у глибокому тилу на росії. Таким чином підрозділ продовжує підривати логістику та енергетичну інфраструктуру ворога, що використовується у війні проти України.

Це не перший подібний інцидент у регіоні. Напередодні, в ніч на 3 серпня, дрони атакували ще одну нафтобазу у Сочі, завдавши їй помітних пошкоджень. Водночас російська влада намагається мінімізувати інформаційне висвітлення подібних випадків.

У ніч на 5 серпня кілька регіонів на росії також стали об’єктами ударів безпілотників. Вибухи зафіксовано у містах Михайлівка та Фролово (Волгоградська область), а також у Воронежі. Про наслідки атак російські джерела повідомляють обмежено, хоча з відкритих джерел зрозуміло, що об’єкти військової або логістичної інфраструктури зазнали значних ушкоджень.

📌 Нагадаємо, що в останні місяці українські сили активно використовують безпілотні засоби для глибоких рейдів по території рф. Вибір нафтобаз як цілей не випадковий — це критично важлива інфраструктура, яка забезпечує пальним як військові, так і цивільні ланцюги постачання.

☝️ Також у Волгоградській області на росії вибухами пошкоджено магістральний газогін Центральна Азія-Центр.