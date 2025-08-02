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Зупинка транзиту газу на росії: вибух на трубопроводі Центральна Азія-Центр

Денис Молотов
Денис Молотов
Зупинка транзиту газу на росії: вибух на трубопроводі Центральна Азія-Центр

У Волгоградській області на росії вибухами пошкоджено магістральний газогін Центральна Азія-Центр. Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

☝️ Магістральний газогін Центральна Азія-Центр є частиною великої системи трубопроводів, яка належить компанії «Газпром» та забезпечує транзит природного газу з Туркменістану через території Узбекистану та Казахстану до російської федерації.

Після вибухів до місця інциденту виїхали аварійні служби. За словами очевидців, у районі села Динамівське Нехаївського району перебувають російські силовики та ремонтні бригади, які працюють над усуненням наслідків події.

🛠 Аварія завдала збитків стратегічно важливим підприємствам російського військово-промислового комплексу (ВПК), які забезпечуються через цю трубу. Серед таких об’єктів – Демихівський машинобудівний завод, авіабудівна корпорація «МІГ» (виробничий комплекс №1), а також завод з виробництва набоїв «Магнум-К» та інші оборонні підприємства.

💬 Представники російської газотранспортної компанії, яка обслуговує армійські потреби, вже оцінюють масштаби збитків.

🚫 На даний момент транспортування газу магістральним газогоном Центральна Азія-Центр у Волгоградській області повністю припинене на невизначений термін.

пошкоджено магістральний газогін Центральна Азія-Центр

📌 Нагадаємо, в ніч перед інцидентом, 2 серпня, дрони Служби безпеки України атакували військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Саме звідти, за даними українських служб, росія запускає ударні дрони типу «Шахед» по українській території.

👉 Також стало відомо, що найбільший нафтопереробний завод Індії різко змінив вектор закупівель. Компанія уклала контракти на мільйони барелів нафти зі США та Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

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