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Україна майже місяць чекає на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS — Зеленський

Київ повторно звернеться до американської сторони щодо постачання ракет для ППО. Паралельно Україна веде переговори з європейськими та іншими партнерами, які мають необхідні запаси.

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна майже місяць чекає на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS — Зеленський
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 26.10.2026

Україна протягом майже місяця очікує на підпис міністра оборони США Піта Гегсета щодо постачання ракет для зенітних комплексів Patriot і NASAMS. Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі 26 жовтня за підсумками селекторної наради, присвяченої забезпеченню Сил оборони озброєнням та відновленню енергетики після російських ударів.

Ситуацію з постачанням ракет-перехоплювачів доповіли міністр оборони України, Головнокомандувач ЗСУ та міністр закордонних справ. Особливу увагу приділили поповненню боєкомплекту систем «Patriot».

За словами Зеленського, українська сторона одночасно працює зі Сполученими Штатами, європейськими державами та іншими партнерами, які мають запаси ракет PAC-2 і PAC-3 для цих комплексів.

📢 «Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для “петріотів” та “насамсів”. Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами», — зазначив президент.

У повідомленні глава держави не уточнив кількості ракет, яких стосується очікуване погодження, та можливих строків їхнього надходження.

Під час наради також обговорили підготовку до листопадового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зеленський наголосив на необхідності прискорити реалізацію рішень, які партнери вже тривалий час розглядають.

📢 «Важливо прискорити виконання рішень, які на столі вже певний час. Кожен пакет підтримки — це можливість захистити життя людей», — підкреслив він.

Окремою темою стало відновлення енергетичної інфраструктури. Прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про роботи в регіонах. За словами президента, ремонтні бригади та енергетичні компанії працюють фактично безперервно, використовуючи заздалегідь сформовані резерви обладнання.

Зеленський наголосив, що ці запаси необхідно поповнювати. Він очікує своєчасної та достатньої комунікації з цього питання від Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та інших залучених структур.

Проблему нестачі перехоплювачів президент порушував і в інтерв’ю ABC News, оприлюдненому 23 жовтня. Тоді він повідомив, що за попередні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для Patriot. Водночас середню щомісячну потребу України Зеленський оцінив у 350 таких ракет.

Відповідаючи на запитання про американську допомогу, президент зазначив, що не почувається зрадженим Сполученими Штатами, однак висловив стурбованість обсягами підтримки.

Раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомляла: Гегсет не відхилив передачу ракет формально, проте не завершив її погодження.

За словами Зеленського, переговори щодо поповнення українських запасів ППО тривають як зі США, так і з іншими державами.

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