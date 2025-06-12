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Втрати армії рф в Україні перевищили мільйон – Генштаб ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Втрати армії рф в Україні перевищили мільйон – Генштаб ЗСУ

З 24 лютого 2022 року до 12 червня 2025 року загальні втрати армії рф в Україні перевищили 1 мільйон осіб. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «З початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати особового складу ворога становлять близько 1 340 000 осіб. За останню добу ліквідовано ще 1140 російських загарбників», – йдеться в повідомленні Генштабу.

💥 Крім того, оприлюднено оновлені дані щодо знищеної техніки рф:
  • Танки – 10 933 (+6 за добу);
  • Бойові броньовані машини – 22 786 (+3);
  • Артилерійські системи – 29 063 (+47);
  • РСЗВ – 1 413 (без змін);
  • Засоби ППО – 1 184 (+1);
  • Літаки – 416 (без змін);
  • Гелікоптери – 337 (без змін);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 435 (+138);
  • Крилаті ракети – 3 337 (без змін);
  • Кораблі / катери – 28 (без змін);
  • Підводні човни – 1 (без змін);
  • Автомобільна техніка та автоцистерни – 51 715 (+136);
  • Спеціальна техніка – 3 914 (без змін).

Втрати армії рф в Україні перевищили мільйон – Генштаб ЗСУ

☝️ Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення ворожих дронів над Одесою. Крім того, ЗСУ завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області рф.

За попередніми даними, унаслідок атаки пошкоджено щонайменше дві одиниці авіатехніки ворога — ймовірно, МіГ-31 і Су-30 або Су-34.

⚠️ До речі, якраз 12 червня вони святкують день росії. Стільки людей рф ще не втрачала в жодній війні.

👉 Також повідомляється, що росія перемістила частину своєї стратегічної авіації якомога далі від кордонів з Україною після серії ударів українських безпілотників по російських військових аеродромах.

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