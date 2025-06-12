Втрати армії рф в Україні перевищили мільйон – Генштаб ЗСУ

З 24 лютого 2022 року до 12 червня 2025 року загальні втрати армії рф в Україні перевищили 1 мільйон осіб. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
📢 «З початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати особового складу ворога становлять близько 1 340 000 осіб. За останню добу ліквідовано ще 1140 російських загарбників», – йдеться в повідомленні Генштабу.
💥 Крім того, оприлюднено оновлені дані щодо знищеної техніки рф:
- Танки – 10 933 (+6 за добу);
- Бойові броньовані машини – 22 786 (+3);
- Артилерійські системи – 29 063 (+47);
- РСЗВ – 1 413 (без змін);
- Засоби ППО – 1 184 (+1);
- Літаки – 416 (без змін);
- Гелікоптери – 337 (без змін);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 435 (+138);
- Крилаті ракети – 3 337 (без змін);
- Кораблі / катери – 28 (без змін);
- Підводні човни – 1 (без змін);
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 51 715 (+136);
- Спеціальна техніка – 3 914 (без змін).
☝️ Нагадаємо, нещодавно Повітряні сили ЗСУ оприлюднили відео знищення ворожих дронів над Одесою. Крім того, ЗСУ завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області рф.
За попередніми даними, унаслідок атаки пошкоджено щонайменше дві одиниці авіатехніки ворога — ймовірно, МіГ-31 і Су-30 або Су-34.
⚠️ До речі, якраз 12 червня вони святкують день росії. Стільки людей рф ще не втрачала в жодній війні.
👉 Також повідомляється, що росія перемістила частину своєї стратегічної авіації якомога далі від кордонів з Україною після серії ударів українських безпілотників по російських військових аеродромах.