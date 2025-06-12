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росія ховає подалі стратегічні бомбардувальники Ту-160 – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
росія ховає подалі стратегічні бомбардувальники Ту-160 - ЗМІ

Повідомляється, що росія перемістила частину своєї стратегічної авіації якомога далі від кордонів з Україною після серії ударів українських безпілотників по російських військових аеродромах. Про це 11 червня зазначило британське видання The Telegraph.

Згідно з даними джерел, зокрема два стратегічні ракетоносці Ту-160 були перекинуті на відстань понад 6400 км від лінії фронту. Передислокація відбулась на базу Анадир, розташовану в Чукотському автономному окрузі.

📢 «За супутниковими знімками видно, що дістатися до цього аеродрому можна лише повітрям або морем. Він розташований на Чукотському півострові, в безлюдному регіоні приблизно за 660 кілометрів від Аляски. Авіабазу збудували ще в часи холодної війни для захисту від можливих ударів зі сторони США», – повідомляє The Telegraph.

✈️ Ту-160, за даними журналістів, є найдорожчими літаками у військовому арсеналі рф. Їх орієнтовна вартість – приблизно 500 млн доларів за одиницю. Для порівняння, американський B-52 Stratofortress коштує близько 94 млн доларів.

📌 Ці бомбардувальники не лише дорогі, а й надзвичайно рідкісні: за оцінками, на озброєнні рф перебуває лише 16 таких літаків. За даними української сторони, кілька з них були пошкоджені під час масованої атаки дронів 1 червня в межах операції «Павутина».

Професор Джастін Бронк, старший науковий співробітник з авіації Королівського інституту об’єднаних збройних сил, вважає, що переміщення літаків до Анадиря може свідчити про прагнення кремля знизити ризики нових атак дронів.

📌 Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасною атакою на чотири авіабази в тилу рф — Олєнья, Іваново, Дягілєво та Бєлая. Ударів було завдано по базах, де розміщена стратегічна авіація рф, яка використовується для ракетних атак по цивільних містах України.

📉 За оцінками, загальна вартість пошкодженої техніки перевищує 7 млрд доларів, а втрати склали 41 одиницю авіації, включаючи А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

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