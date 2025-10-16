Четвер, 16 Жовтня, 2025
Візит Зеленського до США: ЗМІ повідомили подробиці

Денис Молотов
У четвер, 16 жовтня, шостий президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з представниками оборонних і енергетичних компаній США. А також відвідає Конгрес Сполучених Штатів. Про це журналістам Суспільного стало відомо з власних джерел.

Згідно з отриманою інформацією, український президент має насичений графік у Вашингтоні. Заплановано низку переговорів напередодні розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом. Також очікується зустріч Володимира Зеленського з українськими журналістами. Однак, станом на цей час участь двох президентів у спільному медіабрифінгу офіційно не підтверджена.

📢 Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про ключову зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Вона відбулася в ніч на 16 жовтня. На переговорах були присутні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Під час цих перемовин сторони, за словами Єрмака, обговорили поглиблення стратегічного партнерства, енергетичну співпрацю та підтримку української оборонної галузі.

☝️ Зустрічі Зеленського з американськими бізнесменами й представниками влади мають стати важливим етапом у підготовці до діалогу з президентом США Дональдом Трампом, який, як очікується, відбудеться вже у п’ятницю.

Як повідомив сам Трамп, під час розмови з українським лідером обговорюватимуть ситуацію на фронті, питання українського наступу та подальшу взаємодію у сфері безпеки.

👉 Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп ініціював створення нового «Фонду перемоги» України.

 

