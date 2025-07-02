Четвер, 3 Липня, 2025
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Військові на Одещині розікрали майже 100 млн гривень

Денис Молотов
Денис Молотов
Військові на Одещині розікрали майже 100 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) викрила одразу три злочинні схеми розкрадання оборонних коштів в Одеській області. Збитки бюджету України внаслідок цих дій сягають майже 100 мільйонів гривень.

📢 «Фігуранти продавали “бронь від призову”, підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн», — йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 2 липня.

За даними слідства, головним організатором злочинної діяльності виявився колишній командир окремого батальйону, який діяв на території Одещини. До махінацій він залучив чотирьох підлеглих — серед них двоє заступників.

Одна зі схем передбачала фіктивне оформлення на військову службу місцевих підприємців і знайомих. Вартість такої «послуги» з уникнення мобілізації сягала $5 000.

☝️ Як з’ясувала СБУ, ці «військовослужбовці» ніколи не з’являлись у частині. Натомість щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування.

Крім того, посадовці налагодили продаж підроблених посвідчень учасників бойових дій. Також вони незаконно збували пальне, яке призначалося для військової техніки.

🔍 Правоохоронці затримали усіх п’ятьох учасників злочинного угруповання. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Згідно з матеріалами справи, підозри оголошено таким особам:
  • екскомандиру батальйону;
  • чинному заступнику командира батальйону;
  • заступнику з тилового забезпечення;
  • начальнику складу паливно-мастильних матеріалів;
  • командиру роти.
🔻 Їм інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:
  • чч. 4, 5 ст. 191 — привласнення майна службовими особами у складі організованої групи;
  • ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;
  • ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Фігуранти перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

📌 Нещодавно у Львівській області викрили іншу схему: тиловики однієї з частин ЗСУ незаконно отримали 35 мільйонів гривень «бойових». Офіцер вносив неправдиві дані в офіційні рапорти.

📌 У п’ятницю, 27 червня, Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомило про підозру командиру батальйону однієї з військових частин на Донеччині, який організував схему незаконного нарахування бойових надбавок трьом військовослужбовцям.

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