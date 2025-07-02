Військові на Одещині розікрали майже 100 млн гривень

Служба безпеки України (СБУ) викрила одразу три злочинні схеми розкрадання оборонних коштів в Одеській області. Збитки бюджету України внаслідок цих дій сягають майже 100 мільйонів гривень.

📢 «Фігуранти продавали “бронь від призову”, підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн», — йдеться в повідомленні СБУ, оприлюдненому 2 липня.

За даними слідства, головним організатором злочинної діяльності виявився колишній командир окремого батальйону, який діяв на території Одещини. До махінацій він залучив чотирьох підлеглих — серед них двоє заступників.

Одна зі схем передбачала фіктивне оформлення на військову службу місцевих підприємців і знайомих. Вартість такої «послуги» з уникнення мобілізації сягала $5 000.

☝️ Як з’ясувала СБУ, ці «військовослужбовці» ніколи не з’являлись у частині. Натомість щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування.

Крім того, посадовці налагодили продаж підроблених посвідчень учасників бойових дій. Також вони незаконно збували пальне, яке призначалося для військової техніки.

🔍 Правоохоронці затримали усіх п’ятьох учасників злочинного угруповання. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Згідно з матеріалами справи, підозри оголошено таким особам:

екскомандиру батальйону;

чинному заступнику командира батальйону;

заступнику з тилового забезпечення;

начальнику складу паливно-мастильних матеріалів;

командиру роти.

🔻 Їм інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

чч. 4, 5 ст. 191 — привласнення майна службовими особами у складі організованої групи;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Фігуранти перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо:

📌 Нещодавно у Львівській області викрили іншу схему: тиловики однієї з частин ЗСУ незаконно отримали 35 мільйонів гривень «бойових». Офіцер вносив неправдиві дані в офіційні рапорти.

📌 У п’ятницю, 27 червня, Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомило про підозру командиру батальйону однієї з військових частин на Донеччині, який організував схему незаконного нарахування бойових надбавок трьом військовослужбовцям.