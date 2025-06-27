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Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

Денис Молотов
Денис Молотов
Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

У п’ятницю, 27 червня, Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомило про підозру командиру батальйону однієї з військових частин на Донеччині, який організував схему незаконного нарахування бойових надбавок трьом військовослужбовцям.

☝️ За даними слідства, протягом трьох місяців у 2023 році троє підлеглих отримували додаткові виплати нібито за участь у бойових завданнях, хоча фактично перебували в тилу й не залучались до зони бойових дій.

📢 «Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень», – йдеться в офіційному повідомленні ДБР.

Командиру інкримінують зловживання службовим становищем, а також службове підроблення — складання та видачу неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків. Йдеться про порушення за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

📌 Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі.

☝️ Нагадаємо:
  • У Львівській області в тилових частинах ЗСУ зафіксовано подібну схему — там «бойові надбавки» отримали службовці, які не перебували на передовій. Загальна сума незаконно нарахованих коштів сягнула 35 мільйонів гривень.
  • Також повідомлялося про дезертира, який інсценував власне зникнення, аби його родина отримала компенсацію. З жовтня 2023 року до листопада 2024-го було незаконно виплачено майже 1 млн гривень допомоги.
  • На Сумщині майора Збройних сил України підозрюють у фіктивному оформленні бойових відряджень своїх підлеглих із подальшим привласненням грошових виплат.
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