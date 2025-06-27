Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

У п’ятницю, 27 червня, Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно повідомило про підозру командиру батальйону однієї з військових частин на Донеччині, який організував схему незаконного нарахування бойових надбавок трьом військовослужбовцям.

☝️ За даними слідства, протягом трьох місяців у 2023 році троє підлеглих отримували додаткові виплати нібито за участь у бойових завданнях, хоча фактично перебували в тилу й не залучались до зони бойових дій.

📢 «Командир батальйону особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень», – йдеться в офіційному повідомленні ДБР.

Командиру інкримінують зловживання службовим становищем, а також службове підроблення — складання та видачу неправдивих офіційних документів, що призвело до тяжких наслідків. Йдеться про порушення за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

📌 Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі.

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