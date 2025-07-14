Понеділок, 14 Липня, 2025
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Військова реформа в Литві: призов розширюють

Денис Молотов
Денис Молотов
Військова реформа в Литві: призов розширюють

Запровадження загальної військової повинності в Литві можливе не раніше 2030 року. Про це у неділю, 13 липня, повідомив заступник міністра оборони країни Томас Годляускас, передає національне телебачення LRT.

📢 «Говорити про загальну військову повинність, як основу для резервних структур та загальний інструмент для підготовки призовників, ймовірно, не варто до 2030 року. Нам потрібно до цього підготуватися. Включно з інфраструктурною базою, персоналом та інструкторами, і належним чином спрямувати ресурси на ці зусилля», – заявив Годляускас.

☝️ За його словами, реальні кроки до розширення призову почнуться з 2026 року. Саме коли набудуть чинності зміни до литовського законодавства про військову службу. Вони дозволять поступово збільшувати кількість призовників.

📋 У рамках реформи до списків призовників з 2025 року включатимуть молодих людей віком 18–22 років, які щойно закінчили школу. При цьому не передбачено відстрочок для тих, хто вступає до вищих навчальних закладів після включення до призовного списку.

📌 У Міністерстві оборони сподіваються, що така система призову зменшить кількість звільнень від служби та дозволить ефективніше формувати резервну армію.

Раніше про подібні зміни оголосила Данія. Там з 1 липня 2025 року набули чинності нові закони, які зобов’язують жінок віком від 18 років проходити військову службу нарівні з чоловіками.

👉 Також повідомлялось, що в неділю, 13 липня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив із закликом відновити загальний військовий обов’язок у країні.

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