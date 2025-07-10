П’ятниця, 11 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Відновлення України: Нідерланди визначили пріоритети допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
Відновлення України: Нідерланди визначили пріоритети допомоги

Нідерланди оголосили про виділення 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 10 липня.

📢 «Економіка і суспільство України повинні залишатися на плаву, тому що це допомагає країні в її боротьбі. По суті, це лише фронт за фронтом», — заявив Велдкамп під час Конференції з відновлення України, яка відбувається у Римі.

У межах пакета допомоги на відновлення України уряд Нідерландів спрямує 52 млн євро у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та систем питного водопостачання.

Ще 30 мільйонів євро будуть направлені на підтримку голландських компаній і організацій, які беруть участь у відбудові та сталому розвитку України.

Окремо 4 млн євро виділено на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

Відновлення України: Нідерланди визначили пріоритети допомоги💶 Ці кошти є частиною раніше оголошених 500 млн євро, передбачених на невійськову підтримку України у 2025–2026 роках. Загалом щороку буде виділено 252 млн євро, з яких перші 200 млн вже були анонсовані. Тепер уряд визначив і призначення решти коштів.

Раніше Нідерланди повідомили про зміну пріоритетів у допомозі Україні після постачання винищувачів F-16. Новим фокусом стали безпілотники, зокрема складніші моделі. Також укладено контракти з українськими виробниками на 600 тисяч дронів загальною вартістю 500 млн євро.

☝️ Також нагадаємо, що Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Кременчук під атакою: безпілотники поцілили у ТЦК та дім

ВАЖЛИВО

ОПЕК суттєво збільшує видобуток нафти — ЗМІ

ЕКОНОМІКА

На росії безпілотники влучили по об’єктах оборонки рф

ВІЙНА

ЄС готує фонд у €100 млрд для довгострокової допомоги Україні

ВАЖЛИВО

росія намагається використати слабкості демократій Європи – МЗС Німеччини

ПОЛІТИКА

Повітряна атака 8 липня: росія запустила 54 дрони

ВІЙНА

Фейк: Україна планує замінувати західний кордон — Fox News

СТОПФЕЙК

Запорізький ТЦК під обстрілом: поранено багато працівників та цивільних

ВАЖЛИВО

Данія інвестує $5 млн на підтримку українського defence tech

ЕКОНОМІКА

путін відкинув мир та посилює війну – Зеленський

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"