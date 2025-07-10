Відновлення України: Нідерланди визначили пріоритети допомоги

Нідерланди оголосили про виділення 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у соцмережі Х (колишній Twitter) у четвер, 10 липня.

📢 «Економіка і суспільство України повинні залишатися на плаву, тому що це допомагає країні в її боротьбі. По суті, це лише фронт за фронтом», — заявив Велдкамп під час Конференції з відновлення України, яка відбувається у Римі.

У межах пакета допомоги на відновлення України уряд Нідерландів спрямує 52 млн євро у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та систем питного водопостачання.

Ще 30 мільйонів євро будуть направлені на підтримку голландських компаній і організацій, які беруть участь у відбудові та сталому розвитку України.

Окремо 4 млн євро виділено на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.

💶 Ці кошти є частиною раніше оголошених 500 млн євро, передбачених на невійськову підтримку України у 2025–2026 роках. Загалом щороку буде виділено 252 млн євро, з яких перші 200 млн вже були анонсовані. Тепер уряд визначив і призначення решти коштів.

Раніше Нідерланди повідомили про зміну пріоритетів у допомозі Україні після постачання винищувачів F-16. Новим фокусом стали безпілотники, зокрема складніші моделі. Також укладено контракти з українськими виробниками на 600 тисяч дронів загальною вартістю 500 млн євро.

☝️ Також нагадаємо, що Нижня палата парламенту Королівства Нідерланди підтримала резолюцію, в якій масову депортацію кримських татар у 1944 році радянським режимом визнано актом геноциду.