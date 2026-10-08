США та росія обговорюють угоду щодо «Північного потоку» – ЗМІ

Представники США та росії ведуть переговори про можливу участь американського інвестора в проєкті газопроводів «Північний потік». Про це 8 жовтня повідомило Reuters із посиланням на п’ятьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За інформацією агентства, до обговорень залучені представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Останній розглядає економічну співпрацю з москвою як важливу складову відновлення миру.

Потенційна домовленість могла б дозволити американським інвесторам заробляти на постачанні енергоресурсів до Європи після завершення війни.

📢 «Будь-які угоди мають бути узгоджені росією з DFC та Міністерством фінансів і повинні приносити користь американським платникам податків і компаніям», — заявив представник Білого дому, відповідаючи на запитання про переговори щодо газопроводів.

У вересні дмитрієв також зустрічався з представниками американських міністерств енергетики та фінансів для обговорення можливих енергетичних ініціатив.

Відновлення постачання газу стикається із санкційними перешкодами

Переговори поки не означають досягнення домовленості про запуск газопроводів.

📢 «Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні постачання російського газу до Німеччини», — зазначають журналісти.

Один з американських посадовців оцінив перспективи укладення угоди як малоймовірні через численні перешкоди. Німецька сторона нагадала про санкції та наголосила, що країна вже забезпечила альтернативні джерела енергопостачання.

Зокрема, Рада ЄС запровадила заборону операцій із «Північним потоком — 1» та «Північним потоком — 2». Обмеження охоплюють постачання товарів і послуг для добудови, обслуговування, експлуатації та подальшого використання газопроводів.

На переговорах також порушували питання активів «Лукойлу»

Окремим предметом обговорень між американськими та російськими представниками став можливий продаж закордонних активів «Лукойлу». За повідомленням Reuters, американська сторона розраховує на фінансову вигоду від реалізації такої домовленості.

Тим часом ультраправа «Альтернатива для Німеччини» підтримує відновлення роботи «Північного потоку». Урядова коаліція Німеччини виступає проти його запуску.

👉 Також нагадаємо, що до США прямує партія із 30 тисяч тонн білоруських калійних добрив — перша за чотири роки, за повідомленням Financial Times.