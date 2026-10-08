ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

США та росія обговорюють угоду щодо «Північного потоку» – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США та росія обговорюють угоду щодо «Північного потоку» - ЗМІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 08.10.2026

Представники США та росії ведуть переговори про можливу участь американського інвестора в проєкті газопроводів «Північний потік». Про це 8 жовтня повідомило Reuters із посиланням на п’ятьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За інформацією агентства, до обговорень залучені представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Останній розглядає економічну співпрацю з москвою як важливу складову відновлення миру.

Потенційна домовленість могла б дозволити американським інвесторам заробляти на постачанні енергоресурсів до Європи після завершення війни.

📢 «Будь-які угоди мають бути узгоджені росією з DFC та Міністерством фінансів і повинні приносити користь американським платникам податків і компаніям», — заявив представник Білого дому, відповідаючи на запитання про переговори щодо газопроводів.

У вересні дмитрієв також зустрічався з представниками американських міністерств енергетики та фінансів для обговорення можливих енергетичних ініціатив.

Відновлення постачання газу стикається із санкційними перешкодами

Переговори поки не означають досягнення домовленості про запуск газопроводів.

📢 «Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні постачання російського газу до Німеччини», — зазначають журналісти.

Один з американських посадовців оцінив перспективи укладення угоди як малоймовірні через численні перешкоди. Німецька сторона нагадала про санкції та наголосила, що країна вже забезпечила альтернативні джерела енергопостачання.

Зокрема, Рада ЄС запровадила заборону операцій із «Північним потоком — 1» та «Північним потоком — 2». Обмеження охоплюють постачання товарів і послуг для добудови, обслуговування, експлуатації та подальшого використання газопроводів.

На переговорах також порушували питання активів «Лукойлу»

Окремим предметом обговорень між американськими та російськими представниками став можливий продаж закордонних активів «Лукойлу». За повідомленням Reuters, американська сторона розраховує на фінансову вигоду від реалізації такої домовленості.

Тим часом ультраправа «Альтернатива для Німеччини» підтримує відновлення роботи «Північного потоку». Урядова коаліція Німеччини виступає проти його запуску.

👉 Також нагадаємо, що до США прямує партія із 30 тисяч тонн білоруських калійних добрив — перша за чотири роки, за повідомленням Financial Times.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Суд призначив В’ячеславу Зінченку довічне ув’язнення у справі про вбивство Фаріон

ВАЖЛИВО

Ракетний удар по Прилуках: дев’ятеро загиблих, серед них троє дітей

ВАЖЛИВО

Генштаб: за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найгарячіше – під Костянтинівкою та Покровськом

ВІЙНА

Представники Луганщини обговорили з урядом фінансування громад в умовах жорсткої економії

ЛУГАНЩИНА

росія вдарила по лікарні у Кривому Розі: п’ятеро поранених, дві жінки у важкому стані

ВІЙНА

НАТО готує “теорію перемоги” з дронами і ШІ для відбиття російської атаки – Bloomberg

ПОДІЇ

Туреччина очікує перші транспортні літаки C-130J від Британії

ПОДІЇ

Жінку в США госпіталізували після невдалої страти: зупинено виконання вироків

ПОДІЇ

Білорусь відновлює постачання калійних добрив до США

ПОЛІТИКА

Чи можуть удари рф по мостах розділити Київ на два береги: експерт озвучив сценарій

ПОДІЇ

США перекинули додаткові Patriot до Саудівської Аравії та Катару

ПОДІЇ

Південна Корея відправила рф понад 176 тисяч тонн палива на підсанкційних танкерах – The Guardian

ПОДІЇ

Чума в росії: що насправді сталося в Іркутську і чи є загроза для України

ЕКСКЛЮЗИВ

У Краматорську під удар рф потрапив рейсовий автобус: 12 загиблих

ВАЖЛИВО

Україна буде бити по російських НПЗ – Зеленський

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип