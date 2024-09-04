Від Луганська до Києва: СНУ ім. В. Даля на шляху до відродження

Понад століття тому, 27 березня 1920 року, в Луганську почалася історія навчального закладу, який сьогодні відомий як Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля).

8 травня 1993 року стало поворотним моментом в історії вищої освіти Луганщини – на базі Луганського машинобудівного інституту та кількох інших навчальних закладів області був створений Східноукраїнський державний університет.

У 1996 році заклад отримав статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації. А вже через кілька років, 11 вересня 2000 року, – статус національного, що закріпило його місце серед провідних освітніх закладів України. У 2001 році університет отримав назву на честь видатного письменника та вченого Володимира Даля, що стало символом його зв’язку з культурною спадщиною регіону.

Сьогодні, попри всі труднощі, університет продовжує свою діяльність у Києві, створюючи підґрунтя для повернення в рідний регіон й подальшої його розбудови після деокупації.

Команда журналістів «Ірта-fax» завітала до однієї з локацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля під час вступної кампанії 2024 року. Ми поспілкувалися з керівництвом і викладачами університету, який пройшов через два вимушених переміщення – з Луганська до Сєвєродонецька у 2014, а потім й до Києва у 2022 році. Детальніше про це ми розповімо вам у цьому матеріалі.

Втрати та відродження СНУ ім. В. Даля в умовах окупації Луганська

Наше видання вже висвітлювало події, які відбувалися в Луганську та інших окупованих містах сходу України у 2014 році. Тоді російські проксі-сили та їхні поплічники, намагаючись захопити контроль над територіями, організували псевдореферендум і проголосили частину Луганщини “незалежною від України”. Ці події стали початком окупації, яка кардинально змінила життя мільйонів людей, включаючи тих, хто залишився на тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Процес окупації Луганська у 2014 році вплинув не тільки на життя тисячі містян, але й на функціонування багатьох навчальних закладів, які опинилися під загрозою знищення або вимушеного переміщення. Одним із таких закладів був і Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, який на той час успішно працював у Луганську та налічував зі своїми філіями близько 30 тисяч студентів.

«У 2014 році в університеті навчалися близько 14 тисяч студентів та працювали близько тисячі викладачів. Після захоплення Луганська більша частина студентів і викладачів перемістилися на базу філії університету в м. Сєвєродонецьк. Однак, деякі викладачі роз’їхались по інших містах України й влаштувалися до інших університетів. Тож у Сєвєродонецьку виш налічував приблизно 600 викладачів і вже значно меншу кількість студентів, до 14 тисяч так й не дійшли», – розповідає Ольга Поркуян, ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Тепер вищий навчальний заклад успішно функціонує у столиці України місті Києві.

«Я дуже люблю свою роботу, своїх колег і студентів. Зараз я викладаю фізику на великих потоках у першокурсників, веду лекції. Окрім цього викладаю на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих систем управління теорію автоматичного керування, адже моя докторська дисертація була саме за цією спеціальністю. Це мій основний фах: автоматизація процесів керування», – додає керівниця переміщеного вишу.

Пані Ольга згадує, що під час першого переміщення університету до Сєвєродонецька заклад був змушений скоротити кількість спеціальностей для абітурієнтів. Наприклад, довелося закрити спеціальності “Металургія” та “Матеріалознавство”, проте більшість інших напрямів навчальному закладу вдалося зберегти. Згодом до СНУ ім. В. Даля приєднався ще один релокований виш – Донбаський державний технічний університет, який перемістився з Алчевська до Лисичанська. Міністерство освіти й науки України прийняло рішення про об’єднання цих двох університетів.

Події 2014 року мали значний вплив на діяльність СНУ ім. В. Даля. Внаслідок окупації Луганська кількість студентів зменшилась до 5 тисяч. Крім того, університет втратив значну частину своїх приміщень, обладнання та частину викладачів.

Евакуація під обстрілами: як події в Сєвєродонецьку стали новим викликом для університету у 2022 році

У лютому 2022 року ситуація в Сєвєродонецьку різко відрізнялася від подій весни 2014 року в Луганську. Якщо в Луганську безпекова ситуація залишалася відносно стабільною до літа 2014 року, то Сєвєродонецьк опинився під обстрілами з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ольга Поркуян розповідає, що рішення про евакуацію вишу було прийнято на рівні Міністерства освіти і науки вже в перші дні вторгнення. Проте здійснити планову евакуацію виявилося надзвичайно складно через небезпеку та відсутність гуманітарних коридорів.

«Аби дістатися до вокзалу в Лисичанську, необхідно було мати якийсь транспорт, але багато хто його не мав. Ситуація була тяжка, і існувала небезпека залишитися в місті під час обстрілів, не маючи змоги виїхати. Тоді була створена спеціальна ініціативна група, яка опікувалась евакуацією наших студентів і їх родин, наших викладачів, а пізніше й в цілому мешканців нашого міста. Тоді було вивезено близько 5 тисяч осіб. Ризикуючи власним життям, волонтери на власному транспорті вивозили людей», – згадує ректорка університету.

За словами керівниці вишу першою локацією, куди екстрено евакуювали університет, був Кам’янець-Подільський, де громада, що приймала ВПО, надала невеличке приміщення, в якому розмістили студентів і викладачів. Це були гуртожитки місцевого університету.

«Ми розуміли, що це невеличке місто, і на той час там вже було три заклади вищої освіти. Тому ми відразу почали думати, що потрібно буде розміщуватись у більшому місті. Ми розглядали різні варіанти й вирішили, що це буде Київ. Звернулись до Міністерства, щоб нам дозволили тут здійснювати освітній процес», – говорить пані Ольга.

Таким чином університет, його викладачі та студенти вдруге опинилися в ситуації, коли необхідно було наново відбудовувати та організовувати навчальний процес на новому місці. На початку 2022 року цей виклик став ще складнішим через умови війни, але досвід попередньої релокації виявився цінним для швидкої адаптації до нових реалій та пошуку ефективних рішень.

Дистанційне навчання як спосіб адаптації

Одним із ключових інструментів для швидкого відновлення навчального процесу в умовах війни стало впровадження дистанційної форми навчання. Як зазначає керівництво переміщеного університету, ця модель почала розроблятися ще в період, коли СНУ ім. В. Даля функціонував у Луганську – тоді був створений «Центр дистанційного навчання».

«Багато викладачів пройшли спеціальну підготовку, аби викладати за цією формою, і тому, коли університет перемістився в Сєвєродонецьк і необхідно було швидко відновити навчальний процес, цей досвід був дуже корисним. Ми посилили “Центр дистанційного навчання”, обладнавши комп’ютерний центр коштом донорів у Сєвєродонецьку, а викладачі пройшли додаткову підготовку. Це дуже нам допомогло під час пандемії COVID-19, а також дуже допомогло у 2022 році», – говорить ректорка університету Ольга Поркуян.

Також варто зазначити, що алгоритми, розроблені ще у 2014 році, нині активно застосовуються в процесі відновлення навчання в Києві. Особливо важливими стали організаційні зв’язки всередині університету між працівниками, викладачами та студентами.

Відновлення роботи університету під час війни

Після переміщення до Києва у 2022 році керівництво університету активно шукало відповідні приміщення для студентів і викладачів, а також можливості для відновлення навчального процесу в офлайн-режимі.

«У 2022 році навчальний процес відбувався виключно дистанційно (онлайн). Так відбулось тому, що студенти та викладачі роз’їхались по різних містах України, а деякі виїхали за кордон. До того ж ми мали підготувати приміщення та гуртожитки в Києві, де можна було б розмістити наших студентів і співробітників», – продовжує Ольга Поркуян.

Одним із ключових досягнень університету стало впровадження змішаної форми навчання (онлайн/офлайн) минулого навчального року. Попри виклики війни та часті блекаути, керівництво вишу успішно забезпечило стабільний освітній процес.

Минулого року першокурсники мали змогу навчатися офлайн, тоді як старші курси залишалися на дистанційній формі. Цьогоріч і першокурсники, і другокурсники будуть навчатися за змішаною формою, при цьому офлайн заняття рекомендуються як основний формат.

Наразі університет отримав приміщення у Печерському районі Києва, де за два роки облаштував сім лабораторій, три комп’ютерні класи та створив умови для офлайн-навчання. Також у розпорядженні університету є ще декілька локацій у місті Київ, обладнаних лабораторіями, де розташувались Факультет транспорту і будівництва та Аграрний факультет.

А також університет має ще одне приміщення у Святошинському районі столиці, де тривають ремонтні роботи.

Адже Міністерства освіти і науки наприкінці травня цього року безоплатно передало на баланс Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля майновий комплекс.

«Цього року ми зможемо використовувати частину приміщень, а вже наступного року плануємо значною мірою здійснювати освітній процес там», – зазначила Ольга Поркуян.

«Це дуже добре, це щастя, що в нас є своя локація, що в нас є свій дім. І це приміщення, яке ми отримали, – просто супер», – додав Олександр Ольшанський, професор кафедри економіки та підприємництва СНУ ім. В. Даля.

«Це знаменна подія в житті нашого двічі переміщеного університету. Тепер, коли ми будемо працювати не в орендованих приміщеннях, а у власних, можна ставити та виконувати більш серйозні задачі в навчальному і науковому процесах. Нам потрібна була матеріальна база, в перспективі закупівля обладнання, частково воно вже є. Ми вже знаємо, що тут буде створено Науковий парк. Взагалі ця подія дає майбутнє нашому університету», – говорить Григорій Бойко, вчений секретар СНУ ім. В. Даля.

«У приміщенні Печерського району в нас є Електролаб, Фаблаб, спеціалізована лабораторія з приладами для віртуальної реальності. Окрім цього наші спонсори допомогли нам обладнати наукову лабораторію, де ми проводимо дослідження за напрямом хімічних технологій. Традиційно науковий напрямок був дуже потужним у нашому закладі ще з часів перебування в Луганську», – зазначає ректорка університету.

«В лабораторії розширеної реальності в нас є гарнітура Meta Quest 3, яка використовується для дослідження імерсивних технологій. Ми створюємо спеціалізований контент для різних прикладних задач, зокрема для технологій реабілітації, а також в освіті та науці. Ми також досліджуємо вплив віртуальної реальності на нервову систему людини завдяки технології електроенцефалографії», – розповів Олег Захожай, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування СНУ ім. В. Даля.

«Лабораторія загальної хімії та хімічних технологій використовується для забезпечення навчання студентів перших курсів інженерних спеціальностей (проведення лабораторних робіт), а також для наукових досліджень кафедри хімічної інженерії та екології. В ній є сучасне обладнання вітчизняного виробництва», – додав Сергій Кудрявцев, декан Факультету інженерії СНУ ім. В. Даля.

Відеоінтерв’ю:



Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля довів, що навіть у найскладніших умовах він здатен відновлювати свою роботу та забезпечувати якісну освіту для студентів.

Університет вже зробив значні кроки у своєму розвитку в Києві, і попереду його чекають нові досягнення.