СНУ ім. В. Даля: нові успіхи в Києві та підготовка до відновлення Луганщини

Університети завжди були символом стабільності та розвитку, проте події останніх років змінили життя багатьох із них. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля), який має понад сторічну історію, опинився перед безпрецедентними викликами через окупацію Луганська у 2014 році та повномасштабне вторгнення росії у 2022 році.

Переживши дві вимушені релокації — спочатку до Сєвєродонецька, а потім до Києва, — університет зумів не лише зберегти свою діяльність, але й досягти нових успіхів, про що журналісти “Ірта-fax” розповіли у матеріалі під назвою: “Від Луганська до Києва: СНУ ім. В. Даля на шляху до відродження“.

В цьому матеріалі ми розповімо вам про нові досягнення двічі переміщеного вишу та підготовку СНУ ім. В. Даля до повернення на рідну Луганщину. А також розкажемо про активну участь навчального закладу, його викладачів та студентів у напрацюванні стратегій відбудови зруйнованого під час війни регіону.

Адаптація до викликів війни: нові горизонти освіти та реабілітації

Окрім відновлення навчального процесу за вже наявними спеціальностями, у 2022 році в СНУ ім. В. Даля було створено новий факультет «Здоров’я людини». Цей факультет зосереджений на підготовці фахівців, які допомагатимуть у реабілітації людей, постраждалих внаслідок війни.

Зокрема, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля уклав меморандум з освітньою платформою Physiopedia Plus. Завдяки цьому співробітництву викладачі та студенти спеціальності «Терапія та реабілітація» отримали безплатний доступ до понад 700 онлайн-курсів, навчальних відео, подкастів та інших ресурсів для професійного розвитку англійською та українською мовами.

Створюється «Центр реабілітації»

Також зараз університет має окрему локацію, на базі якої створюється «Центр реабілітації». Спонсори та Наглядова рада університету активно підтримують цей проєкт, забезпечуючи Центр необхідним обладнанням. Планується, що найближчим часом у цьому приміщенні будуть проводитися заняття та заходи з реабілітації.

«Я вважаю, що цей факультет на сьогодні дуже важливий, адже ми здійснюємо набір на спеціальність Фізична культура і спорт: рекреація та реабілітація, яка є дуже актуальною для нашої країни, адже в нас дуже багато людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Ми готуємо фахівців із фізичної та психологічної реабілітації, зокрема соціальної реабілітації», – повідомляє Ольга Поркуян.

Державний проєкт «Ваучер на навчання»

Окрім інших досягнень переміщений університет бере активну участь у державному проєкті «Ваучер на навчання» від Державної служби зайнятості, який спрямований на перепідготовку громадян, що бажають здобути нову освіту. Ваучер надає право на здобуття наступного рівня освіти, окрім третього освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня. Оплату навчання забезпечує Центр зайнятості. Ваучери видаються широкому колу осіб, що дозволяє їм здобути освіту за рівнями Бакалаврат або Магістратура за новою спеціальністю.

«Для нашого університету такий ваучер покриває вартість більшої кількості спеціальностей, які в нас є. Тобто людина звертається до Центру зайнятості, що вона хоче пройти в нашому університеті підготовку або перепідготовку й зазначає, за якою спеціальністю. Для людей таке навчання є безплатним, бо за них сплачує держава. В нас є підрозділ, який опікується цим питанням», – зазначає ректорка СНУ ім. В. Даля.

Також важливо підкреслити, що вступ за ваучером здійснюється за спрощеною процедурою. Абітурієнти складають відповідні іспити в університеті без необхідності проходити ЗНО чи НМТ.

«Минулого року понад 500 осіб навчались в нашому університеті саме за такими ваучерами й продовжують навчатися. Взимку наступного року ми вже випустимо дипломованих фахівців на магістратурі. Цього року вже 300 осіб отримали ці ваучери та будуть навчатися в університеті. На сьогодні найбільш популярними є психологія, менеджмент, дизайн і деякі спеціальності, які пов’язані з комп’ютерними технологіями. Хочу зазначити також, що вступають і на технічні спеціальності, зокрема будівництво, що дуже важливо для відбудови нашої країни», – додає Ольга Поркуян.

Співпраця з адміністраціями Луганщини

Після другої релокації Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля активно співпрацює з адміністраціями Луганщини та мережею гуманітарних хабів «Луганщина Моя», підписавши кілька важливих меморандумів. Університет уклав угоди з Шульгинською та Сватівською військовими адміністраціями для відновлення деокупованих територій, зокрема, у сфері освіти та соціальної інфраструктури. Він також створить Центр підготовки фахівців для цих територій.

Ректорка СНУ ім. В. Даля Ольга Поркуян підписала Меморандум з Біловодською селищною військовою адміністрацією, що передбачає профорієнтаційні програми, доступ до вищої освіти та реалізацію спільних соціальних проєктів. Крім того, університет уклав тристоронній Меморандум з Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією та «Українським реабілітаційним центром» для надання гуманітарної та медичної допомоги, розвитку медичної науки, реабілітації військових і ветеранів, а також реалізації науково-освітніх програм і стажувань для студентів.

«Ще з часів перебування у Луганську університет мав тісні зв’язки з усіма соціальними структурами області та міста. Зв’язки, які ми налагодили з адміністраціями різних районів Луганщини під час перебування у Сєвєродонецьку зараз знову працюють. На сьогодні ми їх закріпили меморандумами про співпрацю. Ми намагаємося спільно з адміністраціями Луганщини проводити зрізні заходи та брати участь у заходах, які вони проводять», – зазначає Ольга Поркуян.

Сьогодні переміщений університет є одним із ключових центрів соціального та культурного життя Луганщини в Києві. Студенти та викладачі забезпечені кімнатами в гуртожитках, а активні Студентська та Вчена ради сприяють організації студентського життя поза межами навчального процесу, підтримуючи дух громади та взаємодії.

Після першого й другого переміщення університет активно співпрацював у соціальній сфері з органами місцевого самоврядування Луганщини та ЛОДА. Проте, отримання фінансової підтримки від регіональної влади залишається не розв’язуваним питанням. Особливу подяку керівництво закладу висловлює міжнародним спонсорам та організаціям, які надали фінансову підтримку для відновлення навчального процесу. Наразі до підтримки університету також долучилися партнери: фірми та підприємства, з якими виш проводить спільні наукові дослідження, надавши допомогу в обладнанні та ресурсах.

Уряд України визнав цей університет пріоритетним для підготовки кадрів, а також критично важливим для забезпечення життєдіяльності в особливий період. Цей виш займає провідні позиції у світових та національних рейтингах. Зокрема, у 2023 році СНУ ім. В. Даля увійшов до глобального міжнародного рейтингу «QS EUROPE UNIVERSITY RANKINGS–2024».

Вступна кампанія СНУ ім. В. Даля: абітурієнти з Донбасу та окупованих територій

На момент підготовки цього матеріалу у СНУ ім. В. Даля вже завершився процес прийняття абітурієнтів на бакалаврат як на контрактну основу, так і на бюджет. Наразі триває перша хвиля вступу на магістратуру, а друга запланована на вересень. Цього року Приймальна комісія приділяє особливу увагу трьом категоріям вступників: абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) 2014 року, новоокупованих територій, а також із зон активних бойових дій.

Як зазначив Євген Мазнєв, відповідальний секретар Приймальної комісії, найбільша кількість цьогорічних студентів вступила з Донеччини та Луганщини, дещо менша – з Харкова. За його словами, дві третини вступників на бакалаврат традиційно є вихідцями з Донеччини та Луганщини.

«Особливих змін для вступу цим категоріям абітурієнтів немає. Вони або складають НМТ, або проходять співбесіду через Освітній центр «Донбас-Україна». Однак через Освітній центр студенти мають право подавати заяви до кінця вересня», – розповів журналістам «Ірта-fax» Євген Мазнєв.

На базі університету діє Освітній центр «Донбас-Україна», який забезпечує можливість вступу для абітурієнтів, що залишаються на тимчасово окупованих територіях. Викладачі університету використовують напрацьований механізм дистанційного навчання для таких студентів з урахуванням усіх труднощів, пов’язаних з обмеженнями на окупованих територіях.

«Як і минулого року в нас є вступники з ТОТ, бо, на жаль, на сьогодні не всі мають таку можливість виїхати, але хочуть залишатися з Україною та здобути українську освіту. Я вважаю, що дуже важливо, що держава надає таку можливість. Необхідно, щоб ця можливість була й надалі до нашої Перемоги. Адже там є українські діти й відштовхувати їх – це, на мою думку, злочин!» – зазначає ректорка СНУ ім. В. Даля.

Керівництво університету відзначає, що процес навчання студентів з ТОТ є складним через постійні блокування засобів зв’язку на непідконтрольних територіях. Однак завдяки індивідуальному підходу до кожного студента, викладачі успішно забезпечують їх необхідними навчальними матеріалами та здійснюють оцінювання.

Підготовка до повернення на Луганщину та відновлення України

Керівництво СНУ ім. В. Даля наголошує, що, як і більшість внутрішньо переміщених осіб, співробітники університету мріють повернутися на рідну Луганщину після деокупації регіону. Вже зараз університет працює над механізмами відновлення там навчального процесу та відбудови регіону, який сильно постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

«Процес реінтеграції на мою думку буде важкий та довгий. Він буде різним для різних територій, адже в нас є нещодавно окуповані території, а є ті території, на яких з десяток років діє російська влада й відповідно російська система освіти. Ми про це думаємо вже зараз, беремо участь у різних круглих столах, де обговорюють ці питання», – говорить ректорка СНУ ім. В. Даля.

Викладачі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля активно беруть участь у тренінгах і вебінарах для посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні. Університет також активно співпрацює в розробці Стратегії для Луганської області, що є одним з головних напрямків його роботи.

«Це є частина нашої місії, адже ніхто, окрім людей, які виїхали з окупованих територій, не розуміє краще, що задля цього потрібно, знають тих людей, які там залишились й уявлять, як можна працювати з тими людьми, а з кимось навпаки не працювати», – зазначає Ольга Поркуян.

Також університет вже готує фахівців для відновлення економіки України після Перемоги та повернення до кордонів 1991 року. У березні цього року була розроблена й затверджена стратегія, яка передбачає розвиток потенціалу та потужностей для відновлення України на всій її території, включаючи нині окуповані регіони.

«Я вважаю, що саме переміщені заклади вищої освіти мають бути драйверами відновлення й реінтеграції у сфері освіти та відновлення економіки й розбудови деокупованих територій. Бо ми готуємо фахівців для всієї економіки», – підсумувала Ольга Поркуян.

Відеоінтерв’ю:

Університет, переживши складний період переміщення та адаптації, продовжує залишатися ключовим гравцем в освітній сфері України. Його досвід у відновленні навчального процесу та напрацювання стратегій для майбутньої реінтеграції Луганщини демонструють непохитну рішучість колективу досягати поставлених цілей. Підготовка фахівців для відбудови країни після Перемоги є важливою частиною місії університету. Це підтверджує його роль у відновленні та розвитку української держави на всіх рівнях.

Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля продовжує впевнено йти вперед попри всі виклики, що постали перед ним після двох переміщень. На тернистому шляху від Луганська до Сєвєродонецька, а тепер і до Києва, університет не лише зберіг свою освітню місію, але й став символом відновлення та адаптації. Його успішна інтеграція в нових умовах і плани з відновлення навчального процесу в рідному регіоні після деокупації свідчать про непохитність і прагнення до розвитку. Це служить прикладом стійкості й натхнення для всіх освітніх закладів, які борються за збереження своїх цінностей і традицій в умовах сучасних викликів.