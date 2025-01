Велика пожежа охопила найбільшу акумуляторну електростанцію в Світі

Увечері 16 січня влада округу Монтерей оголосила евакуацію через пожежу, яка спалахнула на об’єкті зберігання акумуляторних батарей, розташованому на узбережжі Центральної Каліфорнії. За інформацією компанії-власника, цей об’єкт є найбільшим у світі. Про це повідомило видання Politico у п’ятницю, 17 січня.

❗ Евакуація оголошена у восьми районах округу.

📢 «Причина пожежі поки невідома, але розслідування розпочнеться, щойно пожежу ліквідують», – повідомила представниця компанії Дженні Лайон.

Раніше шериф округу Монтерей закликав місцевих мешканців зачинити вікна та двері, вживаючи запобіжних заходів через поширення шкідливих речовин у повітрі. У той же час Патрульна служба Каліфорнії оголосила про перекриття шосе №1 поблизу станції.

