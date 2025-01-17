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Велика пожежа охопила найбільшу акумуляторну електростанцію в Світі

Денис Молотов
Денис Молотов
Велика пожежа охопила найбільшу акумуляторну електростанцію в Світі

Увечері 16 січня влада округу Монтерей оголосила евакуацію через пожежу, яка спалахнула на об’єкті зберігання акумуляторних батарей, розташованому на узбережжі Центральної Каліфорнії. За інформацією компанії-власника, цей об’єкт є найбільшим у світі. Про це повідомило видання Politico у п’ятницю, 17 січня.

❗ Евакуація оголошена у восьми районах округу.

📢 «Причина пожежі поки невідома, але розслідування розпочнеться, щойно пожежу ліквідують», – повідомила представниця компанії Дженні Лайон.

Раніше шериф округу Монтерей закликав місцевих мешканців зачинити вікна та двері, вживаючи запобіжних заходів через поширення шкідливих речовин у повітрі. У той же час Патрульна служба Каліфорнії оголосила про перекриття шосе №1 поблизу станції.

Об’єкт має потужність 750 мегаватів, що достатньо для забезпечення електроенергією приблизно 562 тисячі домогосподарств протягом чотирьох годин.

Велика пожежа охопила найбільшу акумуляторну електростанцію в Світі
Станція, де зберігаються літієві батареї, розташована в місті Мосс-Лендінг округу Монтерей в Каліфорнії

Раніше стало відомо, що Лос-Анджелес опинився під так званою «рожевою ковдрою» через використання пожежних літаків, які розпилюють спеціальні вогнезахисні суміші для боротьби з масштабними пожежами. До складу цих речовин входять фосфати й сульфати амонію, які під час взаємодії з вогнем виділяють вуглекислий газ, перешкоджаючи поширенню стихії.

Нагадаємо, лісові пожежі у районі Пасифік Палісейдс у Лос-Анджелесі локалізовано лише на 22%. Площа вигорілих територій перевищила 9500 гектарів, а жителям поки що не дозволяють повертатися до своїх осель через небезпеку повторного займання.

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