Рожевий колір вкрив вулиці Лос-Анджелеса – ЗМІ

Лісові пожежі в Каліфорнії, які охопили понад 15 тисяч гектарів, стали також причиною незвичайного видовища: рожевий колір вкрив вулиці Лос-Анджелеса, будівлі, автомобілі й рослини. Про це повідомляє BILD.

Цей ефект виник через використання авіацією спеціальних вогнетривких сумішей, що розпилюються над районами, охопленими полум’ям. До складу цих речовин входять фосфати й сульфати амонію, які під час взаємодії з вогнем виділяють вуглекислий газ, перешкоджаючи поширенню стихії. Для видимості оброблених зон до сумішей додають яскравий рожевий барвник.

Лісові пожежі, зокрема Palisades Fire та Eaton Fire, стали одними з найбільш руйнівних у новітній історії Лос-Анджелеса. За останніми даними, вогонь знищив щонайменше 12 тисяч будівель, а понад 150 тисяч жителів були змушені покинути свої домівки.

Місто продовжує боротьбу зі стихією, яка не лише спричинила масштабні руйнування, але й суттєво змінила його вигляд, перетворивши територію на своєрідний рожевий пейзаж.

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Раніше повідомлялося, що серед постраждалих від цих катастрофічних пожеж опинилася відома зірка Періс Гілтон та актор Бен Аффлек.

☝️ Також зазначалось, що масштабна пожежа охопила елітний район Пасіфік-Палісейдс у Лос-Анджелесі та продовжує стрімко поширюватися. Ситуація ускладнюється очікуваним погіршенням погодних умов, що може значно збільшити зону займання.