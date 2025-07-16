Середа, 16 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Франція відмовилась брати участь у закупівлях зброї для України – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Франція відмовилась брати участь у закупівлях зброї для України - ЗМІ

Франція не приєднається до міжнародної ініціативи, започаткованої президентом США Дональдом Трампом, згідно з якою європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для подальшої передачі Україні. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на двох французьких високопосадовців, знайомих із позицією Парижа.

📢 «Франція не братиме участі в схемі закупівлі американської зброї для України», — зазначили джерела видання. Також вони наголосили, що цей підхід не відповідає стратегічному курсу французького керівництва.

За інформацією журналістів, головною причиною такого рішення стала позиція президента Франції Емманюеля Макрона. Він уже давно відстоює необхідність розвитку європейської оборонно-промислової бази. Макрон переконаний, що замість імпорту зброї з-за океану, європейські країни повинні стимулювати власне виробництво і зосередитися на внутрішніх потужностях.

Такий підхід, за словами представників уряду, дасть змогу не лише зміцнити незалежність ЄС у питаннях оборони, а й посприяє розвитку локальних підприємств оборонного сектору.

📌 Крім того, у Парижі зазначають, що нині Франція перебуває в складному бюджетному становищі. Уряд змушений балансувати між зростанням оборонних витрат та необхідністю скорочення інших статей бюджету. З огляду на це, участь у схемі фінансування постачань американського озброєння вважається недоцільною.

📢 «Ми не відмовляємося від підтримки України, але хочемо робити це з урахуванням наших стратегічних і економічних інтересів», — заявили французькі чиновники.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон анонсував, що оборонний бюджет Франції до 2027 року сягне 64 мільярдів євро. Це удвічі більше, ніж у 2017 році. Президент неодноразово підкреслював, що Франція прагне до повної автономії у військових питаннях.

Водночас інші країни Європи, зокрема Данія, Нідерланди та Швеція, вже висловили готовність приєднатися до американської ініціативи щодо постачання озброєнь Україні через фінансування з боку європейських партнерів НАТО.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Масштабна атака на Вінниччину: зруйновані будинки, вісім постраждалих

ВАЖЛИВО

Нічна атака на Львів: десятки будинків зруйновані, 12 постраждалих

ВАЖЛИВО

Данія надасть Україні супутниковий зв’язок через агентство ЄС

ПОДІЇ

США бачать можливість негайного припинення вогню в Україні – Келлог

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: Українського комбрига оголошено в міжнародний розшук за збиття літака Іл-76 «з українськими полоненими»

СТОПФЕЙК

ЄС вже майже погодив нові санкції проти росії – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Зеленський в Римі обговорить озброєння, ППО та санкції проти рф

ВЛАДА

Очолила виборчу комісію «лнр» — отримала вирок в Україні

КРИМІНАЛ

Атака на Київ: зруйнована амбулаторія, 2 загиблих і 16 поранених

ВІЙНА

Нові санкції проти росії: США можуть вдарити по нафтоторгівлі

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"