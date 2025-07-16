Франція відмовилась брати участь у закупівлях зброї для України – ЗМІ

Франція не приєднається до міжнародної ініціативи, започаткованої президентом США Дональдом Трампом, згідно з якою європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для подальшої передачі Україні. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на двох французьких високопосадовців, знайомих із позицією Парижа.

📢 «Франція не братиме участі в схемі закупівлі американської зброї для України», — зазначили джерела видання. Також вони наголосили, що цей підхід не відповідає стратегічному курсу французького керівництва.

За інформацією журналістів, головною причиною такого рішення стала позиція президента Франції Емманюеля Макрона. Він уже давно відстоює необхідність розвитку європейської оборонно-промислової бази. Макрон переконаний, що замість імпорту зброї з-за океану, європейські країни повинні стимулювати власне виробництво і зосередитися на внутрішніх потужностях.

Такий підхід, за словами представників уряду, дасть змогу не лише зміцнити незалежність ЄС у питаннях оборони, а й посприяє розвитку локальних підприємств оборонного сектору.

📌 Крім того, у Парижі зазначають, що нині Франція перебуває в складному бюджетному становищі. Уряд змушений балансувати між зростанням оборонних витрат та необхідністю скорочення інших статей бюджету. З огляду на це, участь у схемі фінансування постачань американського озброєння вважається недоцільною.

📢 «Ми не відмовляємося від підтримки України, але хочемо робити це з урахуванням наших стратегічних і економічних інтересів», — заявили французькі чиновники.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон анонсував, що оборонний бюджет Франції до 2027 року сягне 64 мільярдів євро. Це удвічі більше, ніж у 2017 році. Президент неодноразово підкреслював, що Франція прагне до повної автономії у військових питаннях.

Водночас інші країни Європи, зокрема Данія, Нідерланди та Швеція, вже висловили готовність приєднатися до американської ініціативи щодо постачання озброєнь Україні через фінансування з боку європейських партнерів НАТО.