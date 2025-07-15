Вівторок, 15 Липня, 2025
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Країни НАТО закуповують Patriot для України в межах плану Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Країни НАТО закуповують Patriot для України в межах плану Трампа

Данія та Нідерланди висловили готовність приєднатися до ініціативи президента США Дональда Трампа, яка передбачає закупівлю американської зброї європейськими партнерами для подальшої передачі Україні. Зокрема, мова йде про зенітно-ракетні комплекси «Patriot». Про це у вівторок, 15 липня, повідомило видання Euractiv.

📌 Нову оборонну програму було оголошено напередодні — у понеділок, під час спільної заяви Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. За словами Рютте, європейські члени Альянсу можуть передавати Україні наявне озброєння зі своїх запасів, після чого його буде заміщено новими американськими системами.

📢 «Ми запускаємо спільну ініціативу. Європа купує зброю у США — Україна отримує необхідне для оборони», — зазначив Трамп.

📌 Німеччина вже підтвердила провідну роль у програмі, пообіцявши передати Україні два зенітно-ракетні комплекси «Patriot». Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус закликав інші країни-члени НАТО якнайшвидше приєднатися до ініціативи та зміцнити українську протиповітряну оборону.

📌 У свою чергу, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив про готовність Копенгагена профінансувати закупівлю озброєння в межах ініціативи Трампа.

📌 Його колега з Нідерландів, Каспар Велдкамп, також висловив підтримку програмі, наголосивши, що уряд країни вивчає технічні й фінансові можливості для участі.

📢 «Ми розглядаємо всі варіанти. Підтримка України є ключовим пріоритетом», — прокоментував Велдкамп.

Водночас однією з головних проблем залишається оперативність реалізації постачань, адже Україна щодня зазнає атак із боку росії. Крім того, вільні системи «Patriot» у Європі — обмежені.

Серед інших країн, які можуть долучитися до ініціативи, називають Велику Британію, Канаду, Норвегію та Швецію.

☝️ Нагадаємо, у понеділок Трамп заявив про підготовку відправки 17 систем «Patriot» до України. Втім, він не уточнив, йдеться про повні комплекси, окремі батареї чи лише ракети.

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