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Ватикан може прийняти новий раунд переговорів України та рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Ватикан може прийняти новий раунд переговорів України та рф

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність прийняти наступний раунд переговорів між Україною та росією у Ватикані після телефонної розмови з главою італійського уряду Джорджею Мелоні. Про це у вівторок, 20 травня, повідомили в пресслужбі уряду Італії.

Під час розмови прем’єрка Італії обговорила з Папою можливі кроки для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. У відповідь понтифік підтвердив свою готовність надати Ватикан як майданчик для нового етапу переговорного процесу.

Цей дзвінок відбувся після попередніх контактів Мелоні з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами, які просили її з’ясувати позицію Святого Престолу щодо готовності до дипломатичної участі.

Як зазначається, ще 16 травня Папа Лев XIV уже публічно заявляв про готовність надати Ватикан як нейтральну платформу для прямих переговорів між Києвом та москвою. Зараз ця ініціатива набирає нових обертів.

📌 Нагадаємо, що 19 травня Дональд Трамп провів телефонні розмови з російським диктатором володимиром путіним та українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього він заявив, що росія та Україна повинні негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни.

📢 «Час для розмов настав. Ми не можемо дозволити цій війні тривати далі», — наголосив Трамп після розмов із путіним і Зеленським. За його словами, після завершення розмови з путіним він негайно повідомив про домовленості українському президенту Володимиру Зеленському. А також звернувся до керівників провідних країн Європи

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