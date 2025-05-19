Понеділок, 19 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Понад дві години путін і Трамп розмовляли – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Понад дві години путін і Трамп розмовляли - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Про це інформує Sky News у понеділок, 19 травня.

📢 «Розмова була інформативною, відвертою та дуже корисною», — прокоментував путін за її підсумками, як повідомляє видання.

За словами російського диктатора, «перемир’я в Україні на певний період можливе», однак лише за умови досягнення «відповідних домовленостей». Він також заявив, що москва нібито «готова працювати з Києвом над меморандумом щодо майбутньої мирної угоди».

🔻У той же час, кремлівські ЗМІ наполягають, що Дональд Трамп нібито «погодився з позицією москви», підкресливши, що росія, мовляв, зацікавлена у «мирному врегулюванні» війни, яку сама ж і розв’язала.

💬 путін повторив, що передумовою миру є «усунення першопричин конфлікту». У кремлівській риториці це зазвичай означає ліквідацію чинної української влади, встановлення проросійського уряду в Києві та легалізацію окупації захоплених територій.

📅 Нагадаємо, 17 травня Трамп анонсував намір провести телефонні переговори з Володимиром Зеленським, російським диктатором та лідерами країн НАТО. Розмова з путіним відбулася 19 травня о 17:00 за київським часом.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку з новинами про серйозне захворювання Джо Байдена. У пресслужбі Байдена підтвердили, що в експрезидента діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже поширилася на кістки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Трамп повідомив подробиці розмови з путіним

ВАЖЛИВО

У Румунії дозволили армії збивати дрони: підписано закон

ПОЛІТИКА

Обстріли півночі Донеччини: одна людина загинула, п’ятеро — поранені

ВІЙНА

ЄС запускає оборонний фонд на €150 млрд для спільних закупівель зброї

ВАЖЛИВО

Лондон приймає перший саміт Британія–ЄС 2025

ВАЖЛИВО

Спалах гепатиту А у столиці: понад 70 заражених, з них третина — діти

СУСПІЛЬСТВО

Найбільше атак на Покровському та Лиманському напрямках – зведення Генштабу

ПОДІЇ

“Це нова війна”: російська армія змінює тактику в Україні – NYT

ПОДІЇ

Виробництво електромобілів у ЄС під загрозою через Китай

ЕКОНОМІКА

ЄС стикається з дефіцитом газу на початку літа: витрати зростуть

ЕКОНОМІКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип