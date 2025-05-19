Понад дві години путін і Трамп розмовляли – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та очільник кремля володимир путін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Про це інформує Sky News у понеділок, 19 травня.

📢 «Розмова була інформативною, відвертою та дуже корисною», — прокоментував путін за її підсумками, як повідомляє видання.

За словами російського диктатора, «перемир’я в Україні на певний період можливе», однак лише за умови досягнення «відповідних домовленостей». Він також заявив, що москва нібито «готова працювати з Києвом над меморандумом щодо майбутньої мирної угоди».

🔻У той же час, кремлівські ЗМІ наполягають, що Дональд Трамп нібито «погодився з позицією москви», підкресливши, що росія, мовляв, зацікавлена у «мирному врегулюванні» війни, яку сама ж і розв’язала.

💬 путін повторив, що передумовою миру є «усунення першопричин конфлікту». У кремлівській риториці це зазвичай означає ліквідацію чинної української влади, встановлення проросійського уряду в Києві та легалізацію окупації захоплених територій.

📅 Нагадаємо, 17 травня Трамп анонсував намір провести телефонні переговори з Володимиром Зеленським, російським диктатором та лідерами країн НАТО. Розмова з путіним відбулася 19 травня о 17:00 за київським часом.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку з новинами про серйозне захворювання Джо Байдена. У пресслужбі Байдена підтвердили, що в експрезидента діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка вже поширилася на кістки.