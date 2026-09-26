В США закликали Трампа скасувати запрошення путіну на саміт G20

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій звернулася до президента Дональда Трампа із закликом відкликати запрошення володимиру путіну на грудневий саміт G20 у Маямі. Законодавці застерігають, що прийом російського правителя у США може сприяти міжнародній легітимізації його режиму, який продовжує війну проти України та щоденні удари по цивільних об’єктах.

Звернення оприлюднене 25 вересня на офіційному сайті комітету Сенату США із закордонних справ. За повідомленням комітету, його підтримали 14 сенаторів — сім республіканців і сім демократів.

Серед них — провідна представниця демократів у комітеті із закордонних справ Джин Шахін, голова комітету зі збройних сил Роджер Вікер. А також Мітч Макконнелл, Джон Корнін, Річард Блюменталь і Тім Кейн.

📢 «путін одноосібно відповідає за розв’язання росією повномасштабної агресивної війни проти України», — наголосили автори листа.

На їхню думку, участь очільника кремля в саміті на американській території створює ризик нормалізації відносин із владою, яка продовжує атакувати українські міста та критичну інфраструктуру. Сенатори закликали Трампа переглянути рішення, яке надає путіну можливість виступати у США в статусі повноправного світового лідера.

Заклик стосується й інших підсанкційних посадовців рф

Законодавці нагадали, що путін, міністр фінансів рф антон силуанов та інші представники російських делегацій перебувають під американськими санкціями за дії, які Вашингтон вважає шкідливими для національної безпеки США.

У листі також висловлено невдоволення участю російських урядовців у попередніх заходах G20 на американській території. Зокрема, йдеться про зустріч міністрів фінансів в Ешвіллі, яку відвідала делегація на чолі із силуановим, а також заходи з питань інновацій у Чапел-Гіллі та енергетики в Г’юстоні.

Сенатори пропонують не допускати підсанкційних російських посадовців до майбутніх зустрічей міністрів торгівлі, закордонних справ і саміту лідерів доти, доки росія не погодиться на справедливий і тривалий мир в Україні.

Автори звернення вважають, що Вашингтон має поєднувати економічний і політичний тиск на кремль, аби домогтися змістовних мирних переговорів. Вони привітали підписання Трампом нового санкційного закону проти росії та Ірану, водночас поставивши під сумнів ефективність такого тиску без міжнародної ізоляції російського керівництва.

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Саміт лідерів G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в комплексі Trump National Doral у Маямі. Дати й місце проведення підтверджені в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США. Цього року Сполучені Штати головують у «Групі двадцяти».

👉 Також нагадаємо, що Адміністрація Трампа планує законтрактувати 400 млн доларів, схвалені Конгресом для військової допомоги Україні за програмою USAI.