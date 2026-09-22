НАТО вперше оприлюднило базові вимоги до країн під час криз і війни

Північноатлантичний альянс уперше відкрив для публічного доступу «Базові вимоги щодо стійкості на 2026 рік». Документ визначає сім напрямів, які держави НАТО мають зміцнювати, щоб забезпечити роботу влади, критичної інфраструктури та основних послуг навіть за масштабної кризи або збройного нападу. Офіційний документ НАТО датований 15 вересня. Про його перше публічне оприлюднення Альянс повідомив 17 вересня.

У НАТО пояснюють, що стійкість охоплює підготовку до загроз, здатність витримувати удари, реагувати на порушення звичної роботи та відновлюватися після них. Це має допомогти зберігати життєво необхідні послуги для населення й забезпечувати потреби оборони.

📢 «Країни Альянсу індивідуально і НАТО загалом повинні бути здатними протистояти, реагувати і швидко відновлюватись від потрясінь і збоїв. Саме це і є стійкість», – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Його слова наведені в офіційному повідомленні Альянсу.

☑️ Сім напрямів: від безперервності влади до захисту транспорту

🔹 Перший напрям — безперервність роботи уряду та критично важливих державних служб. Влада повинна зберігати можливість ухвалювати рішення й виконувати основні функції за будь-яких умов. Зокрема, під час масштабних атак, надзвичайних ситуацій та порушень роботи інформаційних систем має діяти зрозумілий порядок управління.

🔹 Другий — стійке енергопостачання. Державам необхідні надійний доступ до енергоресурсів, резервні можливості та підготовлені плани реагування на перебої. Відновлення пошкодженої інфраструктури слід заздалегідь узгоджувати з її операторами.

🔹 Третій — управління масовим переміщенням людей. Країни мають готуватися до евакуації та значних потоків цивільного населення. Водночас потрібно узгоджувати пересування людей із військовою логістикою, особливо коли вони використовують ті самі обмежені транспортні маршрути.

🔹 Четвертий — безперебійне забезпечення продовольством і водою. Документ передбачає захист відповідних ресурсів та інфраструктури від загроз, зокрема саботажу. Плани на випадок порушення постачання мають забезпечувати основні потреби населення навіть за тривалої кризи.

🔹 П’ятий — готовність медичної системи до великої кількості постраждалих і масштабних криз у сфері охорони здоров’я. Окрему увагу НАТО приділяє захищеним і диверсифікованим запасам медикаментів, обладнання, фармацевтичних компонентів, крові та препаратів крові.

🔹 Шостий — стійкість цивільного зв’язку. Телекомунікаційні й цифрові мережі повинні залишатися доступними та захищеними під час криз і бойових дій. Необхідно забезпечувати зв’язок влади з населенням, роботу систем оповіщення та відновлення порушених послуг.

🔹 Сьомий — стійкість цивільного транспорту. Інфраструктура й транспортні послуги мають продовжувати працювати для потреб суспільства та забезпечувати переміщення військ і ресурсів, коли цього потребує оборона.

В Альянсі наголошують, що виконання цих завдань потребує участі всього суспільства. До підготовки мають долучатися державні органи, приватний бізнес, оператори критичної інфраструктури та громадяни.

Раніше представники європейських розвідувальних служб попереджали про можливе посилення російської агресії проти країн НАТО. Водночас їхні оцінки ризику безпосереднього нападу різняться. Окремі посадовці застерігають, що надмірне нагнітання страху може сприяти цілям кремля.

Нагадаємо

Німецькі та шведські військові проводять спільні навчання Silver Wotan, під час яких тренуються швидко перекидати підрозділи й озброєння на острів Готланд у Балтійському морі. Маневри тривають із 14 до 23 вересня та охоплюють дії на суходолі, у повітрі й на морі.