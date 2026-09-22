Двох працівників російської колонії підозрюють у катуванні українських цивільних

Слідчі Національної поліції заочно повідомили про підозру двом працівникам виправної колонії №1 у Тульській області росії. Їм інкримінують воєнні злочини через жорстоке поводження з українськими цивільними, яких незаконно утримували в цій установі.

Про підозри працівникам колонії раніше також повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. За інформацією відомства, аналітики розвідки допомогли слідчим встановити особи фігурантів.

У наданому повідомленні пресслужби Нацполіції від 22 вересня йдеться про чотирьох постраждалих українців віком від 23 до 37 років. За даними слідства, протягом трьох років цивільних систематично били гумовими кийками, застосовували до них електрошокери, принижували та піддавали психологічному тиску.

Слідчі встановлюють інші епізоди знущань

Обом працівникам колонії повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів. За інкриміновані дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваних до інших випадків протиправного поводження з громадянами України, яких незаконно утримує рф.

Раніше Національна поліція повідомляла про встановлення 159 місць незаконного утримання українців на тимчасово окупованих територіях та на росії. У межах розслідувань ідентифікували понад тисячу осіб, причетних до незаконного ув’язнення та катувань.

Окрему справу щодо знущань із полонених розслідує СБУ. Служба заочно повідомила про підозру посадовцю окупаційної виправної колонії в Суходільську Луганської області, якого підозрюють у катуванні українських військовополонених.

👉 Також нагадаємо, що колишню педагогиню з тимчасово окупованого Новоайдара на Луганщині заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.