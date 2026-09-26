Авіаудар по Сумах: двоє загиблих, серед постраждалих — півторарічна дівчинка

У суботу, 26 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Двоє людей загинули, ще шестеро постраждали, серед них — півторарічна дівчинка. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок та інші цивільні об’єкти. Такі уточнені дані станом на 13:52 оприлюднила поліція Сумської області.

За інформацією правоохоронців, авіаудар стався близько полудня. Влучання зафіксували на території парку та в центральній частині міста. Постраждалу дитину госпіталізували.

Раніше начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про двох загиблих у Ковпаківському районі та щонайменше трьох постраждалих. Згодом поліція уточнила, що травмованих уже шестеро.

📢 «Під ударом — житлові будинки, які ворог атакує вже не вперше, та інша цивільна інфраструктура», — зазначив очільник області.

За попередніми підрахунками правоохоронців, унаслідок атаки пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, заклад культури, дитячий садок і нежитлове приміщення.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Поліціянти фіксують руйнування, збирають речові докази й документують воєнний злочин росії. Інформацію про постраждалих і масштаби пошкоджень продовжують уточнювати.

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Напередодні авіабомби також влучили в житлові квартали Сум

Це чергова атака на місто за останні дві доби. Удень 25 вересня російські війська вдарили по Сумах двома керованими авіабомбами. За вечірнім повідомленням Сумської ОВА, тоді постраждали 12 людей, зокрема троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля.

Найменшій дитині допомогу надали без госпіталізації. Унаслідок тієї атаки пошкоджень зазнали 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок та інша цивільна інфраструктура.

ДСНС Сумщини повідомляла, що рятувальники працювали на двох локаціях, де були пошкоджені оселі та будівля закладу освіти. Пожежу, яка виникла після удару, загасили. З-під завалів одного зі зруйнованих будинків надзвичайники дістали кота та передали його господарці.

👉 Також нагадаємо, що увечері 25 вересня російські війська атакували безпілотником Іванківський ліцей №2 у Вишгородському районі Київської області. У будівлі спалахнула пожежа.