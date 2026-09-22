Саудівська Аравія відновила прокачування нафти трубопроводом Схід-Захід — ЗМІ

Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу Схід-Захід, зупиненого після вересневих атак безпілотників. Експорт нафти через порт Янбу на Червоному морі може поновитися вже у вівторок, 22 вересня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Двоє джерел агентства уточнили, що після запуску прокачування відбувається зі зниженою інтенсивністю. Отже, відновлення роботи трубопроводу поки не означає повернення до попередніх обсягів транспортування та відвантаження сировини.

За інформацією співрозмовника Bloomberg, королівство проводить випробування нафтопроводу та розраховує відновити його роботу цього тижня. Saudi Aramco на момент публікації Reuters оперативно не надала коментаря щодо запуску.

Чому нафтопровід важливий для саудівського експорту

Магістраль Схід-Захід завдовжки приблизно 1200 кілометрів з’єднує основні нафтові родовища на сході Саудівської Аравії з портом Янбу. Цей маршрут дозволяє доправляти сировину до Червоного моря, оминаючи Ормузьку протоку.

Його значення зросло після початку війни в Ірані та блокування судноплавства через протоку. Королівство активніше використовувало сухопутний маршрут, щоб зберегти постачання на зовнішні ринки. Водночас за даними Bloomberg, загальний експорт саудівської нафти в серпні скоротився приблизно до 3 млн барелів на добу.

Нові перебої виникли після ударів по насосних станціях трубопроводу. Згідно з повідомленням Саудівського агентства преси з посиланням на Міністерство енергетики, атаки сталися вранці 10 вересня в регіонах Ер-Ріяд і Медіна. Прокачування зупинили як запобіжний захід, не назвавши тоді строків його поновлення.

Паралельно експорт через Червоне море ускладнювали атаки хуситів на судноплавство. Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що удари по альтернативних маршрутах посилили труднощі з постачанням нафти з регіону.

Перебої вже позначилися на зобов’язаннях перед покупцями: раніше Саудівська Аравія повідомила європейських клієнтів про скасування частини партій, запланованих до відвантаження у вересні. Тепер відновлення експорту через Янбу залежатиме від подальшої роботи трубопроводу та можливості нарощувати прокачування.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп припустив, що Іран причетний до атаки на саудівський нафтопровід Схід-Захід. Цей маршрут дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.