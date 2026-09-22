ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Саудівська Аравія відновила прокачування нафти трубопроводом Схід-Захід — ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Саудівська Аравія відновила прокачування нафти трубопроводом Схід-Захід — ЗМІ
Фото ілюстративне з відкритих джерел / 22.09.2026

Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу Схід-Захід, зупиненого після вересневих атак безпілотників. Експорт нафти через порт Янбу на Червоному морі може поновитися вже у вівторок, 22 вересня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

Двоє джерел агентства уточнили, що після запуску прокачування відбувається зі зниженою інтенсивністю. Отже, відновлення роботи трубопроводу поки не означає повернення до попередніх обсягів транспортування та відвантаження сировини.

За інформацією співрозмовника Bloomberg, королівство проводить випробування нафтопроводу та розраховує відновити його роботу цього тижня. Saudi Aramco на момент публікації Reuters оперативно не надала коментаря щодо запуску.

Чому нафтопровід важливий для саудівського експорту

Магістраль Схід-Захід завдовжки приблизно 1200 кілометрів з’єднує основні нафтові родовища на сході Саудівської Аравії з портом Янбу. Цей маршрут дозволяє доправляти сировину до Червоного моря, оминаючи Ормузьку протоку.

Його значення зросло після початку війни в Ірані та блокування судноплавства через протоку. Королівство активніше використовувало сухопутний маршрут, щоб зберегти постачання на зовнішні ринки. Водночас за даними Bloomberg, загальний експорт саудівської нафти в серпні скоротився приблизно до 3 млн барелів на добу.

Нові перебої виникли після ударів по насосних станціях трубопроводу. Згідно з повідомленням Саудівського агентства преси з посиланням на Міністерство енергетики, атаки сталися вранці 10 вересня в регіонах Ер-Ріяд і Медіна. Прокачування зупинили як запобіжний захід, не назвавши тоді строків його поновлення.

Паралельно експорт через Червоне море ускладнювали атаки хуситів на судноплавство. Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що удари по альтернативних маршрутах посилили труднощі з постачанням нафти з регіону.

Перебої вже позначилися на зобов’язаннях перед покупцями: раніше Саудівська Аравія повідомила європейських клієнтів про скасування частини партій, запланованих до відвантаження у вересні. Тепер відновлення експорту через Янбу залежатиме від подальшої роботи трубопроводу та можливості нарощувати прокачування.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп припустив, що Іран причетний до атаки на саудівський нафтопровід Схід-Захід. Цей маршрут дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

“Пекельні санкції” проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати

ПОДІЇ

Китай проти «пекельних санкцій» США

ВАЖЛИВО

Дві тисячі — достатньо: у бюджеті на ВПО додали мільярди, а виплати не підвищили

ВПО

США схвалили продаж Україні систем ППО на $2,68 млрд

ПОДІЇ

Пів мільярда на житло для ВПО: що вони реально змінять

ВПО

Спроби розширити “сіру зону” і бронетехніка на осінь – у Силах оборони розкрили тактику росіян біля Добропілля

ВІЙНА

Україна повернула тіла ще 252 загиблих

ВАЖЛИВО

Трамп підписав «пекельні санкції» проти росії

ВАЖЛИВО

Луганщина представила 13 інвестиційних проєктів на Карпатському економічному форумі

ЛУГАНЩИНА

«У нас домовленості з Україною, а не з тобою»: як «слуга» Пушкаренко довів відносини з Естонією до скандалу

ВЛАДА

Прем’єр Швеції Крістерссон подав у відставку після перемоги опозиції

ПОЛІТИКА

Китай заявив про загрозу стабільності через комплекси США Typhon у Японії

ПОЛІТИКА

НБУ підвищив облікову ставку через інфляційні ризики

ВАЖЛИВО

МЗС закликало світ не визнавати російські «вибори»

ВЛАДА

Псевдодепутатку з окупаційного «муніципалітету» Новоайдара засудили до 9 років ув’язнення

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип