Президент Південної Кореї розкритикував Україну за розголошення передачі полонених із КНДР

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон висловив жаль через оприлюднення Україною інформації про передачу Сеулу двох полонених північнокорейських військових. За його словами, це суперечить домовленості між країнами про нерозголошення. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter) 24 вересня.

Лі Чже Мьон пояснив, що питання передачі полонених надзвичайно чутливе, оскільки може вплинути на дипломатичні відносини, національну безпеку та ситуацію на Корейському півострові. Саме тому, за його твердженням, сторони погодили конфіденційний формат.

📢 «Було б доречно з усіх боків не розголошувати це, враховуючи численні проблеми, які могло б спричинити оприлюднення, і ми домовились так і робити», — зазначив президент.

Він додав, що не знає причин рішення української сторони оприлюднити факт передачі, однак вважає це порушенням домовленості.

Окремо Лі Чже Мьон відповів представникам південнокорейської опозиції, які критикували конфіденційність процедури. На його переконання, розголошувати такі відомості без урахування можливих загроз людським життям і державним інтересам було б жорстоко та безвідповідально.

Президент також висловив сподівання на якнайшвидше завершення воєн, у яких гинуть і зазнають поранень невинні люди.

Як передачу полонених пояснили в Україні

Про відправлення двох військовослужбовців КНДР до Південної Кореї Володимир Зеленський повідомив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН. Відповідна заява міститься в офіційному тексті промови на сайті президента України.

📢 «Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея», — сказав Зеленський.

У відповіді на запит агентства Yonhap Офіс президента України пояснив, що оприлюднив лише факт передачі, без подробиць її організації. Українська сторона також зазначила, що повне приховування цієї події виглядало б дивно.

Сеул раніше утримувався від підтвердження прибуття військових, посилаючись на ризики для їхньої безпеки та родичів, які залишаються в Північній Кореї.

Двох військовослужбовців українські сили взяли в полон у січні 2025 року після їхнього залучення до бойових дій на боці росії в Курській області. Обидва висловили бажання переїхати до Південної Кореї, після чого Київ і Сеул обговорювали можливість їхньої передачі.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися 24 вересня у Білому домі. Коментуючи зустріч журналістам, американський лідер також розповів про зацікавлення китайського колеги гранітом, використаним для нового вертолітного майданчика.