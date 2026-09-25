Прем’єр Нідерландів закликав захистити МКС і притягнути росію до відповідальності

Нідерланди виступають проти тиску на Міжнародний кримінальний суд (МКС) та закликають захищати інституції міжнародного правопорядку. Про це прем’єр-міністр країни Роб Єттен заявив 24 вересня під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Текст його промови оприлюднив уряд Нідерландів.

За словами Єттена, спроби підірвати роботу МКС, розташованого в Гаазі, загрожують міжнародному правопорядку загалом. Він поставив риторичне запитання: як можна виступати проти переслідування за найтяжчі злочини? Відповіддю, наголосив прем’єр, має бути вимога не чіпати суд та інші установи, які забезпечують міжнародне правосуддя.

Відповідальність росії та трибунал щодо агресії проти України

Єттен наголосив на необхідності продовжувати боротьбу з безкарністю. Одним із її інструментів він назвав Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, який Нідерланди запропонували розмістити в Гаазі.

📢 «І дозвольте мені бути абсолютно чітким: ми не можемо миритися з безкарністю в цій боротьбі. Україна не має іншого вибору, окрім як захищати себе. Але росія щодня робить вибір на користь ведення війни. росія має бути притягнута до відповідальності за обурливі порушення Статуту ООН і за незмірні страждання, завдані такій кількості жертв та їхніх родин у цій безглуздій війні», — заявив він.

Прем’єр зазначив, що після збиття літака рейсу MH17 Нідерланди особливо добре усвідомлюють значення правосуддя для постраждалих та їхніх родин.

📢 «росія загрожує глобальній продовольчій безпеці, і мільйони людей відчувають наслідки цього. Історія вчить нас, що єдиний шлях до врегулювання конфліктів — через правосуддя. Саме ця ідея лежала в основі створення Міжнародного суду ООН — головного судового органу Організації Об’єднаних Націй», — наголосив Єттен.

Заява пролунала на тлі американських санкцій проти представників МКС. 18 серпня 2026 року США внесли до санкційного списку голову суду Томоко Акане та старшого юриста Офісу прокурора Абдулая Сеє.

У заяві від 19 серпня МКС повідомив, що обмеження охоплювали дев’ятьох суддів, двох заступників прокурора, колишнього головного прокурора та ще одного співробітника — загалом 13 осіб. Суд назвав санкції посяганням на його незалежність і підтвердив намір продовжувати роботу.

👉 Також нагадаємо, що Україна підтвердила готовність до повного, негайного та безумовного припинення вогню. Із закликом до росії погодитися на такий самий крок виступила 51 держава — член ООН.