Повідомлено про підозру «головному інженеру» окупаційної залізниці на Луганщині

Мешканцю Луганська заочно повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. За даними Служби безпеки України, він забезпечує роботу захопленої залізничної інфраструктури області для потреб російських військ, зокрема сприяє підвезенню техніки та пального до фронту. Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Луганській області.

Слідство встановило, що чоловік почав співпрацювати з окупантами після 2014 року, коли очолив вагонне депо в Луганську. У 2024 році його призначили «головним інженером» так званої «луганської філії федерального державного унітарного підприємства “залізниці новоросії”».

Цю структуру загарбники створили на базі захоплених об’єктів «Укрзалізниці». Як зазначають у СБУ, на своїй нинішній посаді підозрюваний визначає технічну політику псевдопідприємства та відповідає за інтеграцію української залізничної мережі до системи «ржд».

За версією слідства, забезпечує військову логістику та відновлення залізниці

Правоохоронці задокументували кілька напрямів діяльності фігуранта, пов’язаних із забезпеченням російської воєнної логістики на тимчасово окупованій Луганщині.

Зокрема, йому інкримінують організацію будівництва захисних споруд на залізничних об’єктах. За даними СБУ, ці роботи спрямовані на збереження інфраструктури від повітряних ударів Збройних сил України.

Також, як встановило слідство, чоловік погоджує з військовим командуванням окупантів спільні інженерні операції, необхідні для оперативного підвезення техніки й пального до лінії фронту.

Окремо фігурант забезпечує постійну готовність аварійно-відновлювальних бригад, пожежних і відбудовних поїздів. Крім того, за матеріалами справи, він керує оперативними ремонтними роботами на залізничних об’єктах, уражених Силами оборони України.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною першою статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Санкція статті також передбачає можливість конфіскації майна.

Розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

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