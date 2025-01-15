В Раді підтримано законопроєкт, що дозволить відправляти ЗСУ за кордон

Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє Президенту відправляти підрозділи ЗСУ за межі країни під час дії воєнного стану за погодженням із парламентом. Про це у середу, 15 січня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Йдеться про законопроєкт №12378 «Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав у період дії воєнного стану». За ним передбачається внесення змін до низки нормативних актів. Зокрема до законів «Про Збройні сили України» та «Про порядок направлення підрозділів ЗСУ до інших держав». За ухвалення цієї ініціативи проголосували 317 депутатів.

Метою документа є врегулювання питань, пов’язаних із направленням військових підрозділів України до інших країн у період дії воєнного стану. Відповідно до закону, Президент ухвалює рішення про відправлення підрозділів за кордон. Одночасно він повинен внести до Верховної Ради законопроєкт для затвердження такого рішення.

Ця процедура не поширюється на випадки, коли підрозділи ЗСУ використовуються на території країни, яка здійснює збройну агресію проти України, для відбиття цієї агресії.

Закон також визначає, що в умовах дії воєнного стану:

в/ч, підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН; рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає президент України. Але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття такої агресії, з одночасним поданням до ВРУ законопроєкту про схвалення такого рішення, разом із законопроєктом президентом України подається інформація про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання; у період дії воєнного стану, положення цього Закону будуть застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території.



Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожній бригаді створити власний підрозділ рекрутингу. Відомо, що понад п’ять тисяч українців, які звернулися до центрів рекрутингу, вже стали кандидатами на службу в Силах оборони. Найбільше заявок подано на позиції водіїв, штабних працівників і операторів безпілотників.

☝️ Також нагадаємо, що Рада вже 14-й раз поспіль підтримала рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Термін їхньої дії було продовжено ще на 90 днів.