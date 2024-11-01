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В Одесі росіяни пошкодили понад 100 могил на кладовищі

Денис Молотов
Денис Молотов
В Одесі росіяни пошкодили понад 100 могил на кладовищі

Унаслідок вечірньої ракетної атаки, яку в черговий раз здійснили російські загарбники по Одесі, значних ушкоджень зазнало Новоміське кладовище (відоме як Таїровський цвинтар), де було пошкоджено понад сотню могил. Про це наступного дня повідомив мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі.

📢 «Внаслідок вчорашньої ворожої атаки постраждало Новоміське (Таїровське) кладовище. Пошкодження зафіксовано на ділянках 146, 147, 157 та 158, де захоронення відбувалися переважно з 1977 по 2010 рік. За попередніми даними, пошкоджено 114 могил, із них, на жаль, 19 зруйновано повністю», — написав він, зазначивши, що масштаби руйнувань ще оцінюють.

Російський ракетний обстріл Одеси відбувся увечері 31 жовтня. Також внаслідок цього ворожого удару постраждала місцева пожежна частина. Під час повітряної тривоги двоє рятувальників отримали поранення, коли намагалися дістатися укриття. Пожежні автомобілі теж зазнали пошкоджень.

За даними відділення комунікацій повітряного командування «Південь», росія атакувала Одеську область трьома керованими авіаракетами типу Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Одну ракету вдалося збити силам ППО, а інші дві не досягли цілей завдяки активній протидії.

Новоміське кладовище, також відоме як Таїровський цвинтар, було відкрито у 1961 році в Київському районі Одеси. Це третій за площею цвинтар в Україні, охоплюючи 137 гектарів.

Того ж дня в Харкові повідомили, що кількість жертв російського удару по дев’ятиповерховому житловому будинку, здійсненого 30 жовтня, сягнула трьох людей, включаючи підлітка, тіло якого знайшли під завалами.

Також повідомлялось, що в ніч на 11 жовтня російські загарбники здійснили ракетний удар по Одесі, використовуючи балістичні ракети. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще десятеро отримали поранення.

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