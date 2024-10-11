Удар по Одесі балістикою: росіяни вбили чотирьох людй – ОВА

В ніч на 11 жовтня російські загарбники здійснили ракетний удар по Одесі, використовуючи балістичні ракети. Внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у п’ятницю. 11 жовтня.

Як зазначив Кіпер, унаслідок ракетного удару в Одеському районі зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали й працювали цивільні громадяни. Під завалами опинилися люди, серед яких рятувальники змогли витягнути чотирьох осіб живими. На жаль, троє людей загинули під уламками — це 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка померла від отриманих травм у лікарні.

Серед постраждалих — десять людей, дев’ятеро з яких було госпіталізовано. Четверо поранених перебувають у важкому стані. Психологічна допомога була надана безпосередньо на місці події десятьом людям.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), проведення рятувальних робіт ускладнювалося через повторні сигнали повітряної тривоги, які змушували переривати операції.

На місці події працювали не лише рятувальники, а й медики, співробітники поліції, представники Червоного Хреста та волонтери. До пошукових робіт також залучили кінологів зі службовими собаками.

Зазначимо, що перед ударом в Одесі було чути кілька потужних вибухів, а військові заздалегідь попереджали про загрозу використання «балістики» з тимчасово окупованого Криму.

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👉 Варто також нагадати, що раніше, 9 жовтня, російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області, завдавши удару балістичною ракетою. Під час цього нападу було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами — контейнеровоз ShuiSpirit. У результаті атаки семеро людей загинуло, ще 11 отримали поранення.

📢 «Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі зросла до 9 осіб. Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік», – надали оновлену інформацію в Одеській ОВА.

За словами Олега Кіпера, протягом двох останніх днів російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких – молодь.