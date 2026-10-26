рф може використати переговори щодо України для послаблення НАТО – The Telegraph

росія може спробувати використати новий раунд переговорів про завершення війни проти України, щоб домогтися поступок щодо військової присутності НАТО в Європі. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дипломатичні джерела.

Співрозмовники видання вважають, що прагнення кремля залучити європейські держави до переговорів пов’язане, зокрема, з наміром знову порушити питання розширення Альянсу та його оборонної інфраструктури.

Чому москва заговорила про участь Європи

Помічник володимира путіна юрій ушаков заявив, що європейські країни мають долучитися до переговорів між представниками росії, України та США, оскільки відіграватимуть важливу роль у досягненні домовленостей.

Водночас дипломатичні джерела The Telegraph припускають, що москва бачить у розширенні переговорного формату можливість висунути вимоги, які виходять далеко за межі України. Зокрема, кремль може повернутися до претензій щодо розширення НАТО, яке путін називає однією з нібито «першопричин» війни.

Це оцінка джерел видання щодо можливих намірів росії. Публічного підтвердження, що такі вимоги вже стали частиною порядку денного нового раунду переговорів, немає.

Що означає повернення військової присутності до рівня 1997 року

За інформацією видання, путін може вимагати скорочення військової присутності НАТО до рівня, який передував вступу до Альянсу низки держав Центральної та Східної Європи.

Такий сценарій потенційно передбачав би виведення союзницьких контингентів із Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Усі п’ять держав мають спільний кордон із росією.

Польща вступила до НАТО у 1999 році, країни Балтії — у 2004-му, а Фінляндія — у 2023-му. Водночас скорочення військової присутності та членство в Альянсі — різні питання: виведення іноземних союзницьких підрозділів саме собою не означало б виходу цих держав із НАТО.

Захід уже відкидав подібні вимоги

москва висувала вимоги щодо обмеження військової присутності НАТО ще перед повномасштабним вторгненням в Україну.

У січні 2022 року Альянс відхилив російську вимогу вивести союзницькі сили з Болгарії та Румунії. Тоді речниця НАТО Оана Лунгеску пояснила, що подібний підхід створив би держави-члени з різним рівнем захисту та повернув би Європу до поділу на сфери впливу.

За даними The Telegraph, європейські співрозмовники видання наголошують, що позиція щодо таких російських вимог залишається незмінною.

Коли можуть відбутися переговори

Шостий президент України В.О. Зеленський 23 жовтня заявив, що зустріч представників України, США та росії на рівні команд планують провести в першій половині листопада. Він також наголосив на необхідності участі Європи та подальшого переходу до переговорів лідерів. Про це йдеться в його виступі для Hudson Institute.

ушаков зі свого боку заявляв про готовність росії відновити тристоронні переговори після 4 листопада. Серед можливих місць зустрічі називають Абу-Дабі.

👉 Також нагадаємо, можливий саміт Трампа, путіна та Сі Цзіньпіна може мати наслідки далеко за межами війни росії проти України. Переговори трьох держав без участі країн, чиє майбутнє вони обговорюватимуть, здатні підірвати довіру до американських безпекових зобов’язань і послабити міжнародні позиції Європи.