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На Чернігівщині російські дрони атакували житло: постраждали шестеро людей

У Менській громаді безпілотник влучив у будинок, травмувавши жінку та 12-річну дитину. Ще четверо людей постраждали внаслідок атак на Холминську громаду та Семенівку.

Денис Молотов
Денис Молотов
На Чернігівщині російські дрони атакували житло: постраждали шестеро людей
Фото: наслідки російських ударів на Чернігівщині / ДСНС України / 27.10.2026

Уранці 27 жовтня російський безпілотник атакував житловий будинок в одному із сіл Менської громади на Чернігівщині. Після влучання виникла пожежа, постраждали жінка та 12-річна дитина. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Відомостей про тяжкість їхніх травм і потребу в госпіталізації у повідомленні очільника області немає.

російські атаки на інші громади області тривали й напередодні. Пізно ввечері 26 жовтня окупанти двічі вдарили по селу Холминської громади. Загорілися два житлові будинки та господарські споруди.

Унаслідок цих ударів постраждало подружжя. Медики надали чоловікові та жінці допомогу на місці, пожежу загасили.

У Семенівці зафіксували чотири вибухи. За інформацією Чауса, російські війська застосували дрони типу «гербера». Під ударом опинилися будинок культури та житло, на місці влучання спалахнула пожежа. Постраждали літня жінка і 34-річний чоловік. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, постраждалій жінці 62 роки. Обох потерпілих доправили до медичного закладу.

Близько опівночі російський FPV-дрон також влучив в автомобіль у Семенівці. За даними районної адміністрації, пошкоджень зазнало й приватне домогосподарство. Інформації про постраждалих унаслідок саме цієї атаки не надходило.

Ще один удар стався вранці 26 жовтня в селі Козелецької громади. За словами Чауса, внаслідок атаки безпілотника типу «герань» загинула корова.

👉 Також нагадаємо, що Зеленський назвав останні російські удари серйозною ескалацією проти української логістики. Він наголосив, що тривалі затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем «Patriot» і «NASAMS» допомагають агресору досягати своїх цілей.

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