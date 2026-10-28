Українець очолив Парламентську асамблею ОБСЄ

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що став президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ. Про це також поінформувала пресслужба українського парламенту у середу, 28 жовтня.

За словами парламентаря, це перший випадок, коли представник незалежної України очолює саме цю міжнародну парламентську інституцію.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради, Потураєв наголосив, що новий мандат став результатом тривалої та злагодженої роботи всієї української делегації на міжнародній арені.

Депутат також підкреслив, що цей результат був би неможливим без щоденної мужності українських військових. Тому свої нові повноваження він сприймає передусім як доручення від захисників України та зобов’язується не підвести їх.

У дописі Потураєв подякував колегам з української делегації, а також президенту України та голові Верховної Ради за підтримку парламентського виміру ОБСЄ.

Досвід Потураєва та завдання Парламентської асамблеї

До повідомлення про вступ на нову посаду Потураєв очолював українську делегацію та був віцепрезидентом ПА ОБСЄ. За його офіційною біографією на сайті Асамблеї, вперше його обрали віцепрезидентом на щорічній сесії у Ванкувері, а в липні 2026 року переобрали в Гаазі. Він також є співголовою парламентської групи підтримки України.

ℹ️ Парламентська асамблея ОБСЄ об’єднує представників парламентів держав – учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Її робота охоплює міжнародну безпеку, демократію, права людини та міжпарламентський діалог. Як зазначає Верховна Рада, Асамблею заснували у 1991 році, а перша офіційна сесія відбулася 1992 року в Будапешті.

Президент представляє Асамблею на міжнародному рівні, головує на засіданнях і підтримує парламентську дипломатію.

Одним із напрямів роботи ПА ОБСЄ залишається повернення українських дітей, викрадених або депортованих росією. У жовтні 2025 року спеціальною посланницею з цього питання призначили шведську парламентарку Каріну Едебрінк. Її завдання – сприяти міжнародній взаємодії для повернення дітей та притягнення винних до відповідальності. Про це йдеться в офіційному повідомленні Асамблеї.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський 27 жовтня провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.