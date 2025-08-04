В кремлі наважились відреагувати на атомні підлодки США

Як стало відомо, росія не має наміру вступати в публічну дискусію зі Сполученими Штатами Америки на тему ядерних погроз. Про це заявив представник кремля дмитро пєсков у понеділок, 4 серпня, у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа про перекидання двох атомних субмарин «у відповідні регіони». Його слова наводить російська пропагандистська агенція «ТАСС» та «Інтерфакс», цитує Суспільне.

☝️ «росія з великою увагою ставиться до теми нерозповсюдження ядерної зброї, і ми переконані, що всі сторони повинні бути вкрай обережними у ядерній риториці», — наголосив пєсков.

За його словами, розгортання підводних човнів США не є чимось новим:

📢 «Американські підводні човни і так знаходяться на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Це перше. Загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б ніяк втягуватись і не хотілося б це коментувати. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов’язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що росія займає відповідальну позицію, позиція “президента” путіна чудово відома», — заявив речник кремля.

🟩 «Зовнішня політика формується путіним, а не медведєвим»

Журналісти також поцікавилися, чи планує кремль стримати риторику заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва, який останнім часом відзначився агресивними заявами на адресу західних країн.

На це пєсков відповів, що різноманітність думок — явище звичне для будь-якої країни:

📢 «У всіх державах представники влади можуть мати різні оцінки поточних подій. У США, наприклад, теж є політики з доволі жорсткими позиціями. Це нормально. Але головне — це офіційна лінія, яку формулює президент путін», — пояснив представник кремля.

🔸Пєсков також повторив, що путін начебто «готовий зустрітися» із шостим президентом України Володимиром Зеленським, але лише після виконання певної попередньої роботи.

📢 «президент не відкидає можливості такої зустрічі, але перед цим експерти повинні проробити необхідну частину, а сторони — подолати певну політичну дистанцію», — сказав речник.

🟥 Нагадаємо: Трамп, субмарини і погрози медведєва

31 липня «невдаха» дмитро медведєв, колишній президент на росії, опублікував допис у соцмережах, де написав:

📢 «Якщо слова колишнього президента росії викликають таку істеричну реакцію у нинішнього президента США, значить, ми в усьому праві. І росія продовжить йти своїм шляхом».

☝️Після заяви Трампа щодо відправки атомних підводних човнів у певні регіони світу, медведєв утримався від нових публічних заяв.