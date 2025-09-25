В Ірані зникло найбільше солоне озеро Азії

Найбільше солоне озеро Азії — озеро Урмія, що існувало понад чотири тисячі років, повністю висохло. Про це інформує німецьке видання Bild.

Озеро розташовувалося на північному заході Ірану та за площею перевищувало Боденське вдесятеро. У 1980-х роках його довжина сягала 140 кілометрів, а ширина — 55. До літа 2025 року водойма перетворилася на висохле дно з поодинокими калюжами.

Через це в регіоні виникли соляні бурі, які руйнують ґрунти та фактично унеможливлюють сільське господарство.

☝️ Екологи й опозиційні іранські медіа вважають зникнення Урмії катастрофою, спричиненою діями влади. За їхніми даними, в Ірані працює понад мільйон нелегальних колодязів, що роками виснажували підземні води.

Додатково ситуацію ускладнює сільське господарство, яке споживає 88% водних ресурсів країни, але забезпечує лише близько 10% ВВП. Як наслідок, Іран щороку витрачає на 43 млн кубометрів води більше, ніж здатна відновити природа.

📢 У липні президент Масуд Пезешкіан визнав: «У Тегерана справді більше немає води». Влада навіть розглядає можливість перенесення столиці, де нині мешкає понад 15 мільйонів осіб.

☝️ Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму загострилася проблема дефіциту води: Тайганське водосховище повністю втратило корисний об’єм, а приплив води до Партизанського та Чорноріченського водосховищ припинився.

👉 Також раніше стало відомо, що Іранська компанія MAPNA офіційно здійснила першу постачання своєї вдосконаленої газової турбіни MGT-70 до росії.