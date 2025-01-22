В Черкасах продавали на росію продукцію хімічного заводу – СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття нової схеми, яка дозволяла оминати санкції на експорт української продукції до росії. У центрі розслідування опинилося керівництво хімічного заводу з Черкас, яке, за даними правоохоронців, організувало незаконні поставки добрив та мінералів для аграрного сектору рф.

Згідно з інформацією СБУ, у період із 2022 по 2024 рік через нелегальні схеми на росію було відправлено 216 тонн продукції на загальну суму 1,8 мільйона доларів США.

Для реалізації цієї операції з прихованого переправлення українського товару до рф використовувалась афілійована компанія, зареєстрована на Близькому Сході. Спочатку продукція заводу прямувала до цієї компанії як «посередника», а згодом реекспортувалася до країни-агресора.

📢 «Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – Щьолково Агрохім та Альтерит», – зазначають у спецслужбі.

Керівнику черкаського підприємства вже оголошено підозру за статтею, що передбачає відповідальність за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). У рамках розслідування встановлюються інші учасники злочинної схеми. Згідно із законодавством, винуватцям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи викрили кілька українських компаній, які постачали мікрочипи для ракет та безпілотників на росію. Такі підприємства, розташовані у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, навіть під час активних бойових дій забезпечували постачання критично важливих компонентів для озброєння рф.

☝️ Нагадаємо, що На Черкащині було затримано колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йому висунули підозру у спробі передачі неправомірної вигоди посадовій особі.