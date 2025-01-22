Середа, 22 Січня, 2025
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В Черкасах продавали на росію продукцію хімічного заводу – СБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
В Черкасах продавали на росію продукцію хімічного заводу - СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття нової схеми, яка дозволяла оминати санкції на експорт української продукції до росії. У центрі розслідування опинилося керівництво хімічного заводу з Черкас, яке, за даними правоохоронців, організувало незаконні поставки добрив та мінералів для аграрного сектору рф.

Згідно з інформацією СБУ, у період із 2022 по 2024 рік через нелегальні схеми на росію було відправлено 216 тонн продукції на загальну суму 1,8 мільйона доларів США.

Для реалізації цієї операції з прихованого переправлення українського товару до рф використовувалась афілійована компанія, зареєстрована на Близькому Сході. Спочатку продукція заводу прямувала до цієї компанії як «посередника», а згодом реекспортувалася до країни-агресора.

📢 «Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора – Щьолково Агрохім та Альтерит», – зазначають у спецслужбі.

Керівнику черкаського підприємства вже оголошено підозру за статтею, що передбачає відповідальність за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). У рамках розслідування встановлюються інші учасники злочинної схеми. Згідно із законодавством, винуватцям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронні органи викрили кілька українських компаній, які постачали мікрочипи для ракет та безпілотників на росію. Такі підприємства, розташовані у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, навіть під час активних бойових дій забезпечували постачання критично важливих компонентів для озброєння рф.

☝️ Нагадаємо, що На Черкащині було затримано колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йому висунули підозру у спробі передачі неправомірної вигоди посадовій особі.

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