Вівторок, 21 Січня, 2025
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У Черкаській області затримано ексочільника ТЦК та СП

Денис Молотов
Денис Молотов
У Черкаській області затримано ексочільника ТЦК та СП

У Черкаській області правоохоронці затримали колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йому висунули підозру у спробі передачі неправомірної вигоди посадовій особі, яка обіймає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дії з використанням наданого службового становища. (ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону на своєму офіційному сайті та в Telegram-каналі.

📢 «Підозрюваний надав неправомірну вигоду в розмірі 2 тис. доларів США чинному начальнику РТЦК та СП у Черкаській області за взяття на військовий облік військовозобов’язаного офіцера запасу, а також виготовлення та видачу останньому військово-облікового документа з подальшим уникненням заходів із його призову на військову службу», – зазначається в повідомленні.

Як відомо, начальник згаданого центру відразу повідомив правоохоронцям про запропоновану йому неправомірну вигоду.

Після передачі грошей підозрюваного затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. На цей час він перебуває під вартою, проте судом визначено можливість внесення застави в розмірі 302 тисяч гривень.

У Черкаській області затримано ексочільника ТЦК та СП У Черкаській області затримано ексочільника ТЦК та СП

Крім того, у Вінниці стався конфлікт за участі поліціянта, військовослужбовців ТЦК та цивільних осіб. Інцидент стався під час затримання 40-річного чоловіка, якому раніше вдалось втекти від представників центру комплектування.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харкові під час роботи військово-лікарської комісії виник конфлікт між співробітником територіального центру комплектування (ТЦК та СП) та адвокаткою. Відео інциденту швидко поширилося в соціальних мережах. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що направив звернення до Державного бюро розслідувань

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