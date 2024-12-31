Вівторок, 31 Грудня, 2024
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Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків

Денис Молотов
Денис Молотов
Уряд змінив правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет Міністрів України запровадив оновлення до правил перетину державного кордону під час дії воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом. Інформацію про це оприлюднив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своєму Telegram-каналі.

Умови перетину кордону

Згідно зі змінами, особливий порядок стосується чоловіків, які:

      • проходили службу за контрактом у Збройних силах України або розвідувальних органах Міністерства оборони;
      • до укладення контракту не мали досвіду проходження військової служби (за винятком базової військової служби).

Для громадян пропуск через державний кордон здійснюється співробітниками Державної прикордонної служби за таких умов:

      1. Дотримання загальних правил перетину кордону.
      2. Наявність офіційної довідки, виданої командиром військової частини, керівником територіального центру комплектування або відповідним підрозділом розвідувального органу Міноборони.

У довідці, оформленій за формою, затвердженою Міністерством оборони, обов’язково зазначаються дані про укладення контракту, а також додається військово-обліковий документ.

Варто зазначити, що з початку 2024 року вже 55 тисяч громадян України отримали відмову у перетині державного кордону.

☝️ Також нагадаємо, що Уряд України ухвалив зміни до процедури мобілізації, зокрема щодо надання відстрочки та оновлення даних у додатку «Резерв+». Раніше Кабмін також розширив перелік професій і сфер діяльності, працівники яких можуть отримати бронювання від мобілізації.

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