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Уражено пункт управління російських окупантів у місті Світлодарськ – ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Уражено пункт управління російських окупантів у місті Світлодарськ - ЗСУ

Сили оборони України здійснили атаку на командний пункт 3-го армійського корпусу ЗС рф. Він був розташований у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 10 січня.

📢 «Збройні сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС рф у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що протягом тижня українські військові завдавали серії ударів по об’єктах, які перебувають під контролем російських окупантів у Донецькій області.

📢 «При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення», – підкреслили в Генштабі.

У Світлодарську було уражено пункт управління окупантів - ЗСУ

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ завдали удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії рф у місті Харцизьк. Це місто також тимчасово перебуває під російською окупацією.

Генштаб також підтвердив знищення нафтобази в Енгельсі Саратовської області рф, що постачала пальне для літаків стратегічної авіації росії.

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