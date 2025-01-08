Атака на російську нафтобазу Енгельс: Генштаб підтвердив ураження. Відео. Фото

У ніч проти середи українські Сили оборони завдали потужного удару по російській нафтобазі, розташованій у місті Енгельс Саратовської області. Про це 8 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», – йдеться у повідомленні Генштабу.

За офіційною інформацією, удару було завдано по нафтобазі «Комбінат Крістал», яка слугувала важливим об’єктом для забезпечення паливом військового аеродрому Енгельс-2. На цьому аеродромі базується стратегічна авіація росії.

В результаті атаки в районі цілі зафіксовано серію вибухів, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила факт влучання в «промисловий об’єкт».

📢 «Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах… Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється», – зазначили у Генштабі, додавши, що такі удари триватимуть.

Раніше повідомлялося, що в Енгельсі відбулася атака безпілотників. За свідченнями місцевих мешканців, у місті пролунали щонайменше 40 вибухів, а в районі нафтобази здійнялася сильна пожежа.

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☝️ Нагадаємо, також було повідомлено, що військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі, що на території росії, міг зазнати атаки дронів у суботу, 2 січня. Згідно з інформацією, аеродром атакували щонайменше п’ять безпілотників, які, нібито, були збиті.