Середа, 8 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атака на російську нафтобазу Енгельс: Генштаб підтвердив ураження. Відео. Фото

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на російську нафтобазу Енгельс: Генштаб підтвердив ураження. Відео. Фото

У ніч проти середи українські Сили оборони завдали потужного удару по російській нафтобазі, розташованій у місті Енгельс Саратовської області. Про це 8 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

📢 «Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони», – йдеться у повідомленні Генштабу.

За офіційною інформацією, удару було завдано по нафтобазі «Комбінат Крістал», яка слугувала важливим об’єктом для забезпечення паливом військового аеродрому Енгельс-2. На цьому аеродромі базується стратегічна авіація росії.

В результаті атаки в районі цілі зафіксовано серію вибухів, після яких почалася масштабна пожежа. Місцева влада підтвердила факт влучання в «промисловий об’єкт».

📢 «Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах… Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється», – зазначили у Генштабі, додавши, що такі удари триватимуть.

Раніше повідомлялося, що в Енгельсі відбулася атака безпілотників. За свідченнями місцевих мешканців, у місті пролунали щонайменше 40 вибухів, а в районі нафтобази здійнялася сильна пожежа.

☝️ Нагадаємо, також було повідомлено, що військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі, що на території росії, міг зазнати атаки дронів у суботу, 2 січня. Згідно з інформацією, аеродром атакували щонайменше п’ять безпілотників, які, нібито, були збиті.

Атака на російську нафтобазу Енгельс: Генштаб підтвердив ураження. Відео. Фото

Попередня стаття
Потужний землетрус стався у Тибеті: багато загиблих
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Український футболіст відмовляється від трансферу в “ПСЖ” через росіянина в команді

ПОДІЇ

Лос-Анжелес у вогні: оголошено евакуацію, 300 тисяч людей без світла

ПОДІЇ

Тищенка помітили у Верховній Раді на першому засіданні цього року

ВЛАДА

“Низька ефективність та мотивація командирів”: командувач Сухопутних військ про причини масових випадків СЗЧ в 155-й бригаді

ПОДІЇ

Землетрус у Тибеті: зросла кількість загиблих та постраждалих

ПОДІЇ

Чому цифри не завжди говорять правду: як розпізнати маніпуляції зі статистикою

СТОПФЕЙК

176 боїв на фронті: де найгарячіше та що відбувається на курщині

ПОДІЇ

Аналітики ISW припустили, як війська рф можуть використати просування в Торецьку

ПОДІЇ

На “Рамштайні” визначать план підтримки оборони України до 2027 року

ПОДІЇ

До Конгресу США внесений проєкт резолюції щодо визнання геноцидом дій росії проти України

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип