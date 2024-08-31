Українці здобули медаль Паралімпійських ігор-2024 з настільного тенісу

Українські спортсмени Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова потрапили у число призерів Паралімпійських ігор-2024, що проходять у Парижі. Вони виступали у настільному тенісі в класі XD17. Про це повідомляє Суспільне Спорт у суботу, 31 серпня.

У півфінальному матчі Дідух та Шинкарьова боролися проти китайського дуету – Чжао Шуаю та Мао Цзіндянь, але, на жаль, поступилися їм з рахунком 2:3. Попри це, український дует завоював бронзові медалі.

Це перший випадок в історії України, коли наша команда завоювала медаль у настільному тенісі в змішаному розряді на Паралімпійських іграх.

Загалом українська команда вже має 9 нагород на змаганнях Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що олімпійська призерка Людмила Лузан здобула чергову перемогу на своїй коронній дистанції в 500 метрів. Цього разу на турнірі, який відбувся в Самарканді, Узбекистан. Українська спортсменка вже вчетверте здобула титул чемпіонки світу з веслування.

Усі медалі України Паралімпіїських ігор – 2024