Субота, 31 Серпня, 2024
30.4 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСПОРТУкраїнці здобули медаль Паралімпійських ігор-2024 з настільного тенісу
СПОРТ

Українці здобули медаль Паралімпійських ігор-2024 з настільного тенісу

Денис Молотов
Денис Молотов
Українці здобули медаль Паралімпійських ігор-2024 у настільного тенісу

Українські спортсмени Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова потрапили у число призерів Паралімпійських ігор-2024, що проходять у Парижі. Вони виступали у настільному тенісі в класі XD17. Про це повідомляє Суспільне Спорт у суботу, 31 серпня.

У півфінальному матчі Дідух та Шинкарьова боролися проти китайського дуету – Чжао Шуаю та Мао Цзіндянь, але, на жаль, поступилися їм з рахунком 2:3. Попри це, український дует завоював бронзові медалі.

Це перший випадок в історії України, коли наша команда завоювала медаль у настільному тенісі в змішаному розряді на Паралімпійських іграх.

Загалом українська команда вже має 9 нагород на змаганнях Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що олімпійська призерка Людмила Лузан здобула чергову перемогу на своїй коронній дистанції в 500 метрів. Цього разу на турнірі, який відбувся в Самарканді, Узбекистан. Українська спортсменка вже вчетверте здобула титул чемпіонки світу з веслування.

Усі медалі України Паралімпіїських ігор – 2024
  • «Золото»: Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5);
  • «Срібло»: Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, 200 м, клас T37);
  • «Бронза»: Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17).
Попередня стаття
Повітряні Сили повідомили про дивний момент російської атаки дроанми
Наступна стаття
США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні – The Wall Street Journal
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Голова МОН Лісовий підтвердив «збіги» в його дисертації

ОСВІТА

На росії не можуть знайти вертоліт Мі-8 з 22 особами на борту

НОВИНИ

Оголошено в розшук колаборанток за организацію псевдореферендуму на Луганщині – СБУ

КРИМІНАЛ

США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні – The Wall Street Journal

ПОДІЇ

Повітряні Сили повідомили про дивний момент російської атаки дроанми

ВІЙНА

Гладкий пройшов усі необхідні перевірки СБУ: Командування Сил безпілотних систем про скандальне призначення

ПОДІЇ

Москва робить ведмежу послугу «французькому бранцю»: дайджест пропаганди за 26 серпня

СТОПФЕЙК

Генштаб: 179 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Екснардеп-втікач чи почекун: Павло Різаненко та його ймовірний зв’язок з фсб

ПОДІЇ

Польща до 2 вересня продовжить наземні пошуки об’єкта, що залетів під час атаки рф

КОРДОН
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ