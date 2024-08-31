Українці здобули медаль Паралімпійських ігор-2024 з настільного тенісу

Українські спортсмени Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова потрапили у число призерів Паралімпійських ігор-2024, що проходять у Парижі. Вони виступали у настільному тенісі в класі XD17. Про це повідомляє Суспільне Спорт у суботу, 31 серпня.
У півфінальному матчі Дідух та Шинкарьова боролися проти китайського дуету – Чжао Шуаю та Мао Цзіндянь, але, на жаль, поступилися їм з рахунком 2:3. Попри це, український дует завоював бронзові медалі.
Це перший випадок в історії України, коли наша команда завоювала медаль у настільному тенісі в змішаному розряді на Паралімпійських іграх.
Загалом українська команда вже має 9 нагород на змаганнях Паралімпійських ігор-2024 у Парижі.
👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що олімпійська призерка Людмила Лузан здобула чергову перемогу на своїй коронній дистанції в 500 метрів. Цього разу на турнірі, який відбувся в Самарканді, Узбекистан. Українська спортсменка вже вчетверте здобула титул чемпіонки світу з веслування.
Усі медалі України Паралімпіїських ігор – 2024
- «Золото»: Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5);
- «Срібло»: Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, 200 м, клас T37);
- «Бронза»: Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17).