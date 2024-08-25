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СПОРТ

Людмила Лузан здобула титул чемпіонки світу з веслування у 4-й раз

Денис Молотов
Денис Молотов
Людмила Лузан здобула титул чемпіонки світу з веслування у 4-й раз

Олімпійська призерка Людмила Лузан здобула чергову перемогу на своїй коронній дистанції в 500 метрів. Цього разу на турнірі, який відбувся в Самарканді, Узбекистан. Українська спортсменка вже вчетверте здобула титул чемпіонки світу з веслування. Про це повідомляє «24 канал Спорт» у неділю, 25 серпня.

Людмила Лузан успішно пройшла всі попередні заїзди, забезпечивши собі місце у фіналі. У вирішальному запливі вона підтвердила свій статус фаворитки, демонструючи блискучий фінішний ривок. Після запеклої боротьби на першій половині дистанції Людмила зуміла значно відірватися від своєї найближчої суперниці, Марії Маїльярд, на більш ніж 2 секунди, що принесло їй черговий титул чемпіонки світу.

Підсумкові результати призерок у змаганнях каноїсток-одиначок на дистанції 500 метрів:

  • Людмила Лузан (Україна) – 02:06.881;
  • Марія Маїльярд (Чилі) – 02:08.912;
  • Марія Бровкова (Казахстан) – 02:09.731.

Це вже четверта золота медаль Людмили Лузан на чемпіонатах світу. У 2022 році вона тріумфувала на дистанціях 500 та 1000 метрів в одиночних запливах, а у 2021 році здобула перше місце в каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

Людмила Лузан здобула титул чемпіонки світу з веслування у 4-й раз

👉 Нагадаємо, 9 серпня українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали срібними призерками на літніх Олімпійських іграх у Парижі, виборовши друге місце у веслуванні на двійках на дистанції 500 метрів.

📌 Також раніше було повідомлено, що Україна здобула дві медалі у фіналі на чемпіонаті світу з біатлону.

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