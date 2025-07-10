Українські дипломатичні установи у Франції та Бельгії роками свідомо не долучали до роботи перекладачку франко-української мовної пари, яку нещодавно усунули через порушення правил під час закритого засідання Європейської Ради. Про це 10 липня повідомило французьке видання Le Monde із посиланням на дипломатичні джерела.

За даними журналістів, жінка, відома як пані І., неодноразово виключалася зі складу учасників офіційних заходів за участі президента України. Основною причиною обережного ставлення до неї називають її контакти з представниками російської влади. Водночас конкретних фактів співпраці із рф Le Monde не наводить.

📌 Відомо, що перекладачка не входила до переліку акредитованих фахівців НАТО чи французьких урядових відомств. Один з дипломатів повідомив, що у 2024 році її двічі залучали до заходів, не пов’язаних з Україною, на запит МЗС Франції. Подекуди її запрошувало представництво Франції в Брюсселі.

📢 «Урядові структури вже ініціювали внутрішню перевірку, щоб оцінити ситуацію і не допустити подібного в майбутньому», – повідомляє видання.

За інформацією Le Monde, сім’я пані І. має російське походження: її батьки тривалий час мешкали в Україні. Сама перекладачка навчалась у Києві, а пізніше продовжила філологічну освіту в Страсбурзі. Разом із сестрою вони понад 20 років працювали фрилансерками для установ ЄС, НАТО та органів влади Франції.

Нагадаємо, що інцидент стався 19 грудня 2024 року під час саміту Європейської ради, в якому брав участь шостий президент України Володимир Зеленський. Перекладачку звинуватили у порушенні правил безпеки — вона вела недозволені нотатки.

📢 «Нотатки були негайно конфісковані. Після вивчення обставин ухвалено рішення більше не залучати цю перекладачку до роботи», – повідомили в заяві Єврокомісії.

Цей інцидент уже став предметом інтересу з боку проросійських ресурсів, які раніше поширювали фейкову інформацію про втечу перекладача української делегації у Стамбулі, нібито, через мобілізацію.