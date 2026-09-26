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Трамп очікує поновлення ударів по Ірану – WSJ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп очікує поновлення ударів по Ірану - WSJ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 47-й президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп відхилив іранську пропозицію щодо семиденного припинення вогню та повідомив своєму оточенню, що очікує відновлення бомбардувань Ірану після листопадових проміжних виборів до Конгресу.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців. Йдеться про оцінку ймовірного розвитку подій, а не про оголошений наказ розпочати нову військову операцію.

За інформацією видання, запропонований Тегераном план передбачав відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та повернення до переговорів щодо іранської ядерної програми. Натомість Вашингтон мав зняти блокаду іранських портів, яка завдає значних збитків економіці країни.

Публічно Трамп стверджує, що Іран прагне укласти після виборів угоду, яка передбачатиме ліквідацію його ядерної програми. Однак у приватних розмовах, за словами джерел WSJ, американський президент сумнівається, що Тегеран погодиться виконати його вимоги. Саме тому поновлення ударів він вважає ймовірним сценарієм.

Масштаб можливих ударів залишається невизначеним

Співрозмовники газети застерігають, що позиція Трампа може змінитися протягом найближчих тижнів. На подальші рішення здатні вплинути як перебіг протистояння з Іраном, так і результати проміжних виборів.

Визначити, наскільки масштабною могла б бути нова кампанія бомбардувань, журналістам не вдалося. За словами американських посадовців, Трамп неохоче розглядає повернення до великих бойових операцій. Одна з причин — прагнення США зберегти запаси боєприпасів, що скорочуються, для інших можливих криз.

Водночас Іран публічно підтвердив наявність семиденного плану. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі 25 вересня заявив на пресконференції в штаб-квартирі ООН, що відлік цього строку розпочнеться після прийняття Вашингтоном іранських умов. За його словами, пропозиція стосується умовного відновлення роботи Ормузької протоки. Про заяву міністра повідомив іранський державний телеканал Press TV.

Ядерна програма залишається одним із ключових питань протистояння. Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 22 вересня Трамп повторив, що не дозволить Ірану отримати ядерну зброю. Цю заяву оприлюднив Білий дім.

👉 Також нагадаємо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не дає вказівок єменському руху «Ансар Аллах», відомому як хусити, та не відповідає за його дії.

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